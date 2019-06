Podle starosty města Nových Hradů Vladimíra Hokra vyšla první fáze rekonstrukce na 22 milionů korun. Ta by měla končit podle plánů v listopadu. „V první fázi jsme nechali vyměnit okna, dveře, část už je zateplená a zároveň chystáme výměnu kotlů, přístavbu sociálního zázemí, výtahovou šachtu a únikové schodiště,“ shrnul starosta.

Menší komplikace nastala při čekání na přeložku elektřiny. „Měli jsme tam jednu skříň, kterou jsme museli přeložit, nakonec se to tedy povedlo a dnes ji máme pryč,“ uvedl Vladimír Hokr s tím, že přes všechny drobnosti je firma, která hotel rekonstruuje, s úpravami měsíc napřed. Tento projekt, který má být hotový v listopadu, řeší hlavně plášť hotelu, jež se upravuje po 40 letech.

V další části firma připraví šatny a zázemí v sále pod pódiem pro účinkující, kteří hotel navštěvují například při taneční soutěži Novohradská číše.

„Potřebujeme řešit i vnitřek hotelu. Jde o osvětlení v sále, sociální zázemí, šatny, kuchyň, ubytovací část. Základní věci pro provoz se musí udělat co nejdříve. Nic nám nebrání k tomu využívat sál v době úprav, protože firma bude mít přístup do hotelu zezadu, a tak to sál neohrozí,“ vysvětlil novohradský starosta. Tyto úpravy začnou od listopadu a potrvají přibližně do února. „Byl bych rád, kdyby se to stihlo do února a tanečníci Novohradské číše by už mohli využívat šatny a sprchy,“ doplnil Vladimír Hokr.

Město k částce, kterou využije v navazující fázi oprav, čerpanou z programu Jihočeského kraje na podporu hospodářsky slabých oblastí, přidá 20 procent z vlastní kapsy.

Během léta a podzimu chystá starosta plán na výběrové řízení provozovatele hotelu. „Spolupráce s bývalým provozním fungovala velice dobře a myslím si, že místní by se nezlobili, kdyby tam byl tento nájemce,“ zvážil Vladimír Hokr.

Srdcem Hotelu Máj je právě sál, kde se odehrávají plesy, taneční soutěž a další tradiční akce. „Líbilo by se nám, kdybychom mohli sál naplnit sportovní aktivitou,“ popsal Vladimír Hokr prostory, jež pojmou 700 lidí a například při soutěži Novohradská číše v nich vystupují i zahraniční tanečníci.

Mohutnou budovu z konce sedmdesátých let pamatují především novohradští obyvatelé. „Já jsem to tu stavěl, byla to povinná brigáda. Když jsme chtěli dát děti do jeslí nebo do školky, tak jsme museli na brigádu,“ vzpomínal místní obyvatel Jan Kopřiva.

Podobně na akci Z pamatuje i novohradský starosta. „Hotel se stavěl před rokem 1989, chodili tam brigádníci, naši otcové. Na jednu stranu má pejorativní nádech stavebních povinností – lidé tím, že ho budovali, k němu mají vztah,“ osvětlil postoje místních Vladimír Hokr.