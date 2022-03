Nejvíce uprchlíků z Ukrajiny našlo v okrese České Budějovice dočasný domov, pokud se nepočítá samotná jihočeská metropole, v Hluboké nad Vltavou. První ženy a děti přijely z Koločavy, která je partnerským městem Hluboké nad Vltavou, na konci února. Od té doby podle starosty Tomáše Jirsy přijely ještě dva další autobusy. Jeden pokračoval do Českého Krumlova a jeden do Skočic na Vodňansku. "Vedle toho přicházejí na Hlubokou jednotliví uprchlíci. Mají naši okamžitou podporu," říká Tomáš Jirsa a dodává, že město asistuje při vyřizování všech potřebných povolení nebo nalezení ubytování. Pro děti v základní škole začala fungovat hned v úterý po pondělním příjezdu uprchlíků třída, kam docházejí už třetí týden. Jen místo v mateřské škole se zatím řeší.

V prvních dnech našli uprchlíci z Koločavy azyl v hotelu Záviš v centru Hluboké. "Teď už jsou všichni z hotelu v rodinách. Šel jsem příkladem. Mám doma dvě maminky a pět dětí," uvedl Tomáš Jirsa a poděkoval všem spoluobčanům za vstřícnost s jakou přijali nešťastníky, na něž dopadla válka. K situaci v úterý 15. března 2022 doplnil, že stále dostává nabídky na další ubytování, naposledy třeba z Týna nad Vltavou pro třicet lidí.

Dojemná atmosféra

V Hluboké nad Vltavou se konal také koncert, z něhož byl výtěžek určen různým způsobem ve prospěch těžce zkoušené země. Vystoupil studentský pěvecký sbor Mendík z českobudějovického Gymnázia J. V. Jirsíka nebo smyčcový septet Světlo pro Ukrajinu, složený z hudebníků kteří uprchli z Ukrajiny. "Kostel byl plný," řekla sbormistryně Mendíku Olga Thámová a připojila že vybrané peníze se rozdělily například pro uprchlíky z Ukrajiny nebo na pomoc zvířatům. "To chtěli studenti, abychom přispěli na zvířata postižená válkou," řekla Olga Thámová. Jde třeba o zvířata v útulcích na Ukrajině. V kostele posluchači tleskali ve stoje, akce měla krásnou atmosféru.

Podobný koncert měl Mendík i ve Vodňanech, kde kulturní setkání Čechů a Ukrajinců organizoval kněz Josef Prokeš. "Bylo to tam hodně dojemné, hovořila jedna Ukrajinka, která tady bydlí už delší dobu. Řekla, že s pomocí Boží to zvládneme, byli jsme všichni hodně dojatí," popsala jeden ze tří koncertů, které měl Mendík pro Ukrajinu, Olga Thámová.

Přijde Tábor

Na Českobudějovicku jsou i obce, kde je zatím registrováno minimum uprchlíků. Patří k nim třeba Heřmaň, podle statistik ministerstva vnitra je v obci jeden uprchlík. Podle starostky Jany Veselé se na obecní úřad nikdo s žádostí o pomoc neobrátil. "Nemáme ubytovací kapacity ani obecní byty," upozorňuje však starostka Heřmaně. V obci ale trvale žijí Ukrajinské rodiny, již 15 , 20 let a je podle Jany Veselé možné, že je někdo ubytován u nich.

Podle českobudějovického primátora Jiřího Svobody se aktuálně očekává, že do jižních Čech přijde tolik uprchlíků, že to bude odpovídat počtu obyvatel Tábora. V Českých Budějovicích se podle náměstka primátora Tomáše Chovance zatím na ZŠ a MŠ Nová obrátilo kvůli registraci do nově zřízených tříd pro uprchlíky 117 žáků, na mateřinky asi 10 rodičů dětí. "Situace se ale každou chvílí mění," upozornil Tomáš Chovanec v úterý 15. března 2022.