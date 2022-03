V budějovické nemocnici pokračují práce na celkovém projektu přestavby zdravotnického zařízení. Na jiném místě proto budou od 1. dubna ošetřeny úrazy dětí a dospělých. Nemocnice přesouvá od 1. dubna akutní úrazové ambulance pro děti a dospělé do přízemí pavilonu C, do prostor Oddělení urgentního příjmu. Žádá ale pacienty a další veřejnost o vzájemnou ohleduplnost a toleranci, například kvůli parkování.

„V souvislosti s pokračujícími stavebními pracemi a v souladu s původním generelem přestavby nemocnice z roku 2013 přestěhujeme na přechodnou dobu akutní úrazové ambulance z přízemí pavilonu CH do centrálního pavilonu C. Kontrolní ambulance úrazové a plastické chirurgie a ambulance neurochirurgie i nadále zůstávají v pavilonu CH se vstupem ze Schneiderovy ulice,“ uvádí ředitel nemocnice Michal Šnorek.

Tento přesun s sebou přináší i další změny. Z haly urgentního příjmu v pavilonu C se zároveň dočasně odstěhují akutní interní ambulance a interní ultrazvuky, a to na protější stranu v přízemí pavilonu C, do traktu onkologických ambulancí. Zde najde dočasné útočiště také neurologická cévní ambulance, doposud sídlící v pavilonu CH. Část onkologických ambulancí se pro změnu dočasně přesune do 5. patra pavilonu C, ve kterém sídlí lůžkové stanice onkologie včetně denního stacionáře.

V souvislosti s popsaným přesunem ambulancí se logicky zvýší kumulace osob v pavilonu C a v jeho bezprostředním okolí, a to včetně počtu sanitních vozů před pavilonem. „Je proto potřeba našim pacientům férově říct, že nastávající období nebude jednoduché. Od všech zúčastněných bude zapotřebí maximální míra tolerance, abychom společně vše zvládli s co nejmenším zásahem do komfortu ošetření našich pacientů,“ dodal Michal Šnorek.

Imobilní pacienty je možné dovézt vozem přímo před pavilon C, Oddělení urgentní příjmu. Tento prostor ale není určen k parkování. Pacienti akutních trauma ambulancí mohou využívat hlavní parkoviště před terminálem, P1 a P2.