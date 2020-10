Nařízený zákaz zpěvu jako prevence proti šíření koronaviru postihl i studenty jihočeských uměleckých škol či pedagogické fakulty.

Ilustrační foto. | Foto: Archiv Deníku

Českobudějovická konzervatoř od 5. října zahájila distanční formu výuky týkající se jazyků, společenskovědních předmětů či hudební teorie. Na praxi her na hudební nástroje dochází studenti do školy. Avšak to se týká podle ředitele instituce Petra Riese nejen zpěváků, ale i těch, kteří hrají na dechové nástroje. Na konzervatoři jich je možná i třetina. „Jsme specifičtí ve všem, konzultovali jsme to s Krajskou hygienickou stanicí,“ říká Petr Ries a vysvětluje: „Chtěli bychom, ať se nikdo zbytečně nenakazí.“