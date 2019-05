V pondělí a úterý ve vstupním terminálu největšího zdravotnického zařízení v kraji uvidíte práci se špičkovým operačním robotem Da Vinci, s nímž operují českobudějovičtí chirurgové.

Akce startuje v pondělí v 10.30 h, kdy se představí zástupci chirurgického oddělení, od 13 do 15 h pak zjistíte, co obnáší práce urologů. V úterý podle mluvčí nemocnice Ivy Novákové zhlédnete ve vstupním terminálu od 9 h prezentaci gynekologicko-porodnického oddělení, od 11.30 do 13 se představí chirurgové.