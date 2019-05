Ale hlavně v zimním období tu dlouhodobě parkují i místní občané. Když pak chce na náměstí někdo zaparkovat na hodinu nebo dvě, nastává problém. Nejsou zde parkovací automaty, v zimním období se parkovné nevybírá. Lidé tu svá auta často tzv. garážují. Novohradští teď plánuje nový naváděcí systém v podobě dopravních značek, který by návštěvníky města odklonil na nově pronajaté parkoviště u autobusového nádraží.

Nyní na náměstí funguje dočasné opatření. Od prvního dubna parkoviště kontrolují technické služby, tedy obsluha, která vybírá parkovné. Parkoviště je tedy zpoplatněné od 8 do 15 hodin, pak je volné. „Snažíme se omezit praxi, kdy tady lidé stojí jako v garáži. Když to řeknu jednoduše, tak v létě parkoviště relativně funguje, protože zde máme obsluhu,“ vysvětlil starosta s tím, že obsluha od listopadu do března auta nekontroluje. To by se ale mohlo změnit v souvislosti se zvažovaným osazením parkovacích automatů.

Například někteří návštěvníci města odstavují auta v době pobytu na parkoviště na náměstí, a tak se stává, že se vozy z parkovacích míst nepohnou. „I místní si tu v zimě nechávají auta a jsou líní popojít pár kroků. V ten moment náměstí zaplníme a volná místa pak nejsou, když jde někdo nakoupit nebo na úřad,“ popsal situaci v období, kdy na ni nedohlížela obsluha.

Fakt, že na náměstí není často kde zaparkovat, potvrzují i místní. „Dneska to jde a někdy to bývá úplně plný. V neděli nebo v pátek je to dokola zaplněný,“ řekl 80letý Rudolf Rusiňák.

Novohradští teď finalizují návrh nového naváděcího systému. „Chtěli bychom mít na všech příjezdech do města naváděcí systém, který odvede turisty rovnou k parkovišti u nádraží. Značky, kterými jim dáme najevo, kde je placené parkoviště, kde je krátkodobé stání, dlouhodobé stání. Pro někoho, kdo ve městě stráví třeba čtyři hodiny, by neměl být problém zaparkovat tam, odkud se do centra dostane pěšky za čtyři minuty,“ upřesnil starosta. Finální představa je prý taková, že by se na náměstí měla auta co nejvíce točit.

Podle Vladimíra Hokra by hodina v případě osazených automatů na náměstí měla vyjít na minimální cenu.

„Nepotřebujeme na tom vydělávat. Ale od hodiny dále už bude stát parkovné 30 až 50 korun na hodinu. Chtěl bych donutit lidi, aby vzhledem k této ceně odjeli na parkoviště, které je 300 metrů odsud u nádraží a již se částečně využívá,“ popsal Vladimír Hokr.

Lidé se podle starosty dočkají změn v parkování v Nových Hradech od zimní sezony.