Seriál Deník na návštěvě dnes věnujeme sportu v Borku.

K aktivním klubům zde patří například tenisté. Jak zdůrazňuje předseda Josef Melichar, který patří k zakladatelům klubu, důležitá je pro členy především přátelská atmosféra a pohoda. „Shodli jsme se, že chceme, aby to tak zůstalo i do budoucna,“ říká Josef Melichar. Přitom to ale neznamená, že by tenisté nerozvíjeli klub. Z prvního kurtu, zbudovaného v roce 1990, jsou dnes už čtyři a vedle zeď pro děti s malým hřišťátkem. Počet členů se v čase mění, původně to bylo pět, šest mladých kluků. "A já jsem to organizoval, brigády byly každou neděli," ohlíží se Josef Melichar. Aktuálně čítá seznam přes šest desítek jmen.

Posledním velkým počinem bylo vytvoření klubovny, sociálních zařízení a dalšího zázemí ze stavebních buněk s přispěním obecního úřadu nebo kraje. „Zdravé jádro, to je pětadvacet, třicet lidí, se pravidelně zúčastňuje všech jarních brigád i dalších akcí ke zlepšení areálu,“ vyzdvihuje spolupráci členů Josef Melichar a oceňuje i dlouhodobou podporu obecního úřadu, který přispívá na režii klubu.

Na kurtech je odpoledne pořád plno. Volno je dopoledne nebo brzo odpoledne. "Nové členy ani nebereme," konstatuje ohledně vytíženosti kurtů Josef Melichar s tím, že klub ani nepatří v současnosti pod tenisový svaz. "Nedají nám ani korunu," vysvětluje hlavní důvod svébytnosti předseda klubu. Dodává však, že mají vlastní dlouhodobou soutěž i dva turnaje. "Začaly hrát i holky," připomíná s úsměvem Josef Melichar.

Duchem jsou členové klubu všichni mladí, někteří už však přicházejí do let, a to se zajímavě projevuje na každodenním sportovním životě. "Většina lidí přechází na čtyřhry," mírně se usmívá Josef Melichar s tím, že je v klubu přetlak šedesátníků, kterým už se tolik nechce běhat a tento příklad bez odporu následuje i řada mladších hráčů. "Už se jim nechce do těch dvouher," poukazuje tenisový předseda na výhodu fyzicky úspornější varianty hry.

Všichni bez výjimky se ale tenisté těší, až zase bude možné hrát.

Podobně čekají na lepší počasí i uvolnění situace fotbalisté. Podle Josefa Peterky, předsedy klubu, ještě zbývá třeba mužům dohrát pět zápasů z podzimu. To bude záviset nejen na počasí, ale hlavně na případném uvolnění vládních opatření, stejně jako celá jarní část soutěže.

Moderní areál s tribunou a zázemím slouží od roku 2003, týmů mají v Borku pět a zvažují i ustavení mužstva dorostu. Fotbalistů je na Borku nyní kolem 140, hrají v mladší a starší přípravce, mladších a starších žácích a mužích. "Výhledově předpokládáme, že bychom po rozmluvě s rodiči na novou sezonu přihlásili i dorost," říká Josef Peterka. Klub má k dispozici nejen moderní stadion z roku 2003, ale také tréninkové hřiště. Více než důstojně tak navazuje na prvorepublikovou tradici fotbalu v Borku. Sám Josef Peterka je přitom "původem" hokejista, absolvent první hokejové třídy v republice v ZŠ Grünwaldova. Do Borku se přistěhoval, a protože má ke sportu blízko, pomáhá s rozvojem klubu.

Ke sportovcům na Borku patří například i mažoretky a vyžití nabízí i letní koupaliště uvedené nedávno do provozu.