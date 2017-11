Už druhý den sváží Budějčáky nové autobusy. Je slyšet chvála i kritika

České Budějovice /ANKETA/ - Autobusová linka 24, která sváží zájemce přímo na náměstí, jezdí druhý den. Někteří ji vítají, jiní kritizují. Jak na nový systém nahlížíte vy?

Je čtvrtek dopoledne a řidič svozového autobusu Lukáš Klojda vyjíždí poprvé. Proto ještě nemá zkušenosti s tím, jestli lidé zvyklí parkovat na náměstí tolerují tři nové zastávky. „Uvidíme. Kolega mi ale říkal, že tam každou chvíli někdo stojí. Ale to nejde uhlídat, to by na každé zastávce musel celou dobu stát strážník,“ říká řidič. Právě nastupující devatenáctiletý pasažér Miroslav Tejko je za svozy rád: „Ráno jsem jel na angličtinu a teď zpět. Jinak bych od IGY chodil do centra pěšky. Tohle je lepší. Také, když je teď těžké parkovat kvůli novým zónám, autobus se hodí.“



Paní sedící o dvě řady dále si nové svozy také chválí: „Moc se mi to líbí. Špatně se mi chodí, takže je určitě užiji. I ze školky z Nerudovky s dětma je to fajn. Sednete na bus a jedete rovnou do města.“



Penzista Aleš Pastrňák má na svozy ale názor jiný: „Trasa, kudy svozy jezdí, mi přijde jako nesmysl. Není to cesta na to, aby tudy jezdily autobusy. Říkám vám na rovinu, že ten, kdo to vymyslel, neví, o co se jedná. Konkrétně třeba ulice Krajinská. Je to pěší zóna, vjezd do ní se pokutuje, ale autobusy projíždět mohou. Je to na hlavu. Do pěší zóny autobusy nepatří. Lidé s tím nesouhlasili, bránili se tomu a to by se mělo dodržet. Dbát na to, co řeknou lidé, kterých se to týká, a ne, co řeknou na radnici.“



Muž, který jel dopoledne směrem k zatím rozestavěnému záchytnému parkovišti, podotkl: „Četl jsem v novinách článek o tom, že první den byly autobusy prázdné. Vždyť lidé si na to teprve zvykají. Počkejme tedy se soudy alespoň pár týdnů.“