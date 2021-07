V osudný den na lodi pluli jednatřicetiletý muž a osmnáctiletá dívka a narazil do nich skútr, který řídil devatenáctiletý řidič. Zraněná dívka po transportu do nemocnice zemřela.

Jak ukázalo vyšetřování tragédie, skútr se s pramicí srazil za zádí výletního parníku, který chtěl řidič objet nebo si takzvaně skočit na vlně za ním. U okresního soudu tehdy obžalovaný vypovídal, že viděl pramici na poslední chvíli a chtěl se jí vyhnout. Také tvrdil, že jel rychlostí maximálně 40 kilometrů v hodině. Svědci však vypověděli, že skútr jel rychleji.

U soudu v Písku vypovídal tehdy také Michal Kudláček ze Státní plavební správy, který zpracoval odborné stanovisko. Uvedl, že na vině je řidič skútru. Měl dát pramici přednost. „To, jak skútr do pramice narazil, svědčí o tom, že ji řidič neviděl, nesnažil se změnit směr ani zpomalit. Kdyby ubral plyn, možná by loďku nepřejel, ale jen do ní narazil, ale to je jen úvaha,“ zmínil Michal Kudláček.

Podle jeho tehdejšího vyjádření dokáže skútr poměrně rychle zastavit. V rychlosti zhruba 60 km/h zastaví tak do dvaceti metrů. Jakou rychlostí skútr jel, nikdo přesně neví. Dokáže však vyvinout rychlost až 70 km/h. Pramice mohla jet zhruba 15 km/h. Vzhledem k tomu, že vzdálenost plavidel od břehu byla při srážce více než 50 metrů, omezení rychlosti se na ně nevztahovalo. „Když ale jedete někam, kam nevidíte, musíte předpokládat, že tam může být jiné plavidlo nebo koupající a přizpůsobit jízdu,“ komentoval Michal Kudláček.

Uvedl také, že skútr neměl v době nehody platnou technickou kontrolu. Jak se ale následně ukázalo, neměl žádnou technickou závadu a později bez problému technickou kontrolou prošel.

Verdikt soudu

Řidič skútru byl v Písku odsouzen za neúmyslné zabití k odnětí svobody na tři roky s odkladem na pět let, zákazem činnosti a peněžitým trestem za nemajetnou újmu ve výši 1,4 milionu. Rozsudek a hlavně peněžitý trest potvrdil i krajský soud.

Přísnější pravidla

Tragická událost na orlické přehradě hned poté vyvolala debaty o tom, zda by se měly vůbec na Orlíku a jakým způsobem pohybovat skútry. Na základě toho se dokonce vymezila místa, kde mohou bez okolků řidiči vodních skútrů využít sílu svých strojů. Zpřísnila se kontrola. Vodní záchranáři stále apelují na čistě lidskou slušnost a ohleduplnost a na to, že všichni vůdci plavidel jsou za své lodě a sami za sebe odpovědní a musí si uvědomit, že na přehradě nejsou sami. Že jsou tu i plavci, rybáři na loďkách s vesly, kanoisté, kajakáři a další, jejichž schopnost manévrovat, když projíždí rychlá motorová loď, je silně omezená.

Potopená plavidla: Například v loňském roce hasiči - potápěči vytahovali z hloubky potopenou loď pro více osob. Plavidlo se nejdříve převrátilo a následně kleslo ke dnu.Také v roce 2018 hasiči vytahovali šestimetrovou kajutovou loď, která byla přivázaná k molu a byla v době jejich příjezdu částečně potopená.

Od července až do srpna je na Orlíku například nařízena výrazně pomalá plavba pouze v tzv. výtlačném režimu, kdy se zjednodušeně řečeno plavidlu nezvedá příď, čára ponoru se nemění a nevzniká tak vlna, která může ohrozit ostatní účastníky plavebního provozu. „Státní plavební správa reaguje na očekávaný intenzivní provoz na vodních cestách po celé České republice. Na vytížených vodních plochách jako jsou Slapy, Orlík, Dalešice či Těrlicko jsou vymezeny bezpečné plochy pro koupající se, ale také speciální prostory pro sportovní akrobatickou plavbu a vodní lyžování,“ říká ministr dopravy Karel Havlíček.

Každoročně se také na kontroly dodržování pořádku vydávají policisté. Jejich úkolem je při těchto preventivních akcích dohlížet na dodržování pravidel, poradit a připomenout všem, kteří se na vodě i kolem ní pohybují, jak si bezpečně užít prázdniny. Hned na začátku prázdnin se konala na Orlíku preventivní akce s názvem Bezpečně u vody. A policisté na vodě zaznamenali i několik kuriózních situací. Během akce kontrolovali i mladého muže na skútru, který se později dostal do problémů a během manévru na vodě svůj stroj potopil. Jezdci se naštěstí nic nestalo, z nesnází muži pomohli vodní záchranáři, kteří od 1. července na Orlíku opět pomáhají. Zajímavým případem bylo také netradiční plavidlo, respektive celý obytný automobil na vodě. V tomto případě však nebylo vše v pořádku a případ řeší státní plavební správa.