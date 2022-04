Plavba začala 31. 3. v Budějovicích, končí 21. dubna v Hamburku v českém přístavu.

Na hlase bylo slyšet, že ho zima dohnala a že je nastydlý. "Při včerejším veslování mě zábly nohy, pak jsem se přezul do neoprenových bot, ale bylo pozdě. Ale je to jen rýma, nebudu to hrotit. Jedu tak, abych se nezatavil, tak snad to bude v pohodě," doufá Radek Šťovíček. "Má přijít znovu déšť, zase se zvedne vítr a nechceme to rvát přes závit. Časovou rezervu máme a mělo by to i víc téct."

Veslaři dopluli do Prahy, provázel je mráz a sníh. Na Hamburk vyrazí ve středu

V neděli čeká veslaře více než padesát kilometrů z Drážďan do Riesy.

Zdroj: Archiv Radka Šťovíčka

Radek Šťovíček v souvislosti s plavbou pořádá také charitativní sbírku (transparentní účet 123-630179 0277/0100) na podporu Domova důchodců v Bechyni nad Vltavou, ve kterém aktivně žil posledního pamětník voroplavby, vitální plavec Václav Husa z jihočeské Hladné, který zemřel loni v 90 letech. Více informací zde.