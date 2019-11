Program na náměstí zahájí v 17 h českobudějovický radiošanson Líný kvartet. V dalších dnech vystoupí např. herec a písničkář Jiří Schmitzer, kapela Queen revival, Láďa Latka trio, českobudějovický písničkář Honza Janda nebo folkoví Nezmaři.

Ledové kluziště bude v provozu až do 6. ledna, a to denně od 10 do 22 h včetně Štědrého dne.

Trhy navštívíte od 29. listopadu do 23. prosince.