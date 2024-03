Výrazně ovlivňuje dopravu zejména v odpoledních špičkách zúžení výpadovky na Písek na okraji Českých Budějovic v Suchém Vrbném. Jeden jízdní pruh ze dvou zabrali stavbaři kvůli stavbě nové protihlukové stěny. Rekonstrukci zahájilo Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD) kvůli nadlimitní hlukové zátěži. Podle Adama Kolouška z tiskového oddělení ŘSD se má pracovat podél silnice I/20 na třech místech.

Doprava 2024 na jihu: dostavby D3 a D4 na Budějovicku a Písecku, most v Červené

„Během stavebních prací dojde k demolici stávajících protihlukových stěn na více než 260 metrech. Na jejich místě budou následně vybudovány stěny nové, které budou současně prodlouženy a navýšeny na výšku tři nebo čtyři metry,“ uvedl Adam Koloušek. Nové stěny budou neprůhledné, ale v jednom místě i průhledné. Pro Ředitelství silnic a dálnic provede rekonstrukci společnost STRABAG Silnice a. s. za cenu 18 milionů Kč bez DPH. Práce jsou na místě plánované do druhé poloviny června.

Další uzavírky v regionu

V Českých Budějovicích je třeba počítat také s uzavírkou ulice U Elektrárny. Z důvodu instalace VN kabelu zůstane úplně uzavřena od 5. března do 28. června 2024 v úseku mezi Vrchlického nábřežím a ulicí Mánesova. Jedná se o akci společnosti E.ON v rámci posílení sítě podzemním vedením mezi rozvodnami od Mladého do středu Českých Budějovic v celkovém úseku 2,5 kilometru. Objízdná trasa není stanovena. Bezpečný průchod pro chodce bude zajištěn, což platí i pro svoz odpadu. Kvůli novému elektrickému vedení mohou být uzavřeny i některé další ulice na linii pokládky. Před záhozem výkopové rýhy a uvedením povrchů do původního stavu jsou kabely z bezpečnostních důvodů obloženy betonovými deskami. Všechny práce se dějí v hloubkách od 1,7 až do čtyř metrů pod povrchem. Stavba bude kompletně dokončena v létě.

Úplně uzavřena je také silnice z Rudolfova do Lišova poblíž Jivna. Kvůli stavbě obchvatu Lišova není možné projet z Rudolfova na Lišov a naopak, objízdná trasa je stanovena po silnici I/34 a nejlépe je využít návazně v Českých Budějovicích Okružní ulici a Rudolfovskou.

Zátkovo nábřeží u Zlatého mostu má novou kanalizaci. Vrací se tam provoz

V jihočeské metropoli budou až do 17. května trvat uzavírky v ulici A. Trägra v Kněžských Dvorech a nadále je uzavřena také Trocnovská ulice v Husově kolonii. V obou místech se pracuje na inženýrských sítích.

Na Českobudějovicku je třeba počítat ještě s omezením pro nákladní dopravu v Týně nad Vltavou, kde se rekonstruuje most přes Vltavu. Náhradní most je pouze pro omezenou tonáž, pro osobní automobily a veřejnou dopravu. Nákladní automobily musí volit například trasu přes Veselí nad Lužnicí, D3 a České Budějovice. Rekonstrukce mostu přes Vltavu má trvat do léta.

Ve Čtyřech Dvorech

Od 18. března má začít v Českých Budějovicích obnova části komunikace Na Zlaté stoce. Konkrétně se má jednat o úsek od křižovatky s ulicí Na Sádkách směrem k Branišovské včetně úpravy křižovatky ulic Na Zlaté stoce, Sukova a Antonína Sovy. „Na přibližně 240 metrů dlouhém úseku se obnoví povrch silnice i chodníků, vodovod, kanalizace i veřejné osvětlení. V okolí stavby bude také upravena veřejná zeleň,“ řekl k chystané akci náměstek primátorky Petr Maroš. Investorem stavby, která skončí do 26. července 2024, je město České Budějovice. Práce provede společnost STRABAG Silnice a. s.

V nejbližší době se opravy v jihočeské metropoli dočkají také ulice U Cihelny, Na Hraničkách, kde vznikne i nová kanalizace a část Vrbenské od křižovatky s Vodní směrem k obytnému komplexu Dubičný potok.