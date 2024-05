Až do konce léta musejí řidiči v Českých Budějovicích počítat s uzavírkou Vrbenské ulice. Akce začala 6. května 2024 a má trvat do 30. září 2024, většinou za úplné uzavírky. Jen v závěrečné fázi dojde k postupnému obnovování provozu. Cena má být 17,7 milionu včetně DPH.

Komplexní rekonstrukce

Město přistoupilo ke komplexní rekonstrukci, která ušetří veřejné finanční prostředky a bude i rychleji hotova, než by to bylo při částečné uzavírce. Vzhledem k velkému rozsahu je ale nutné tyto práce provádět většinou za úplné uzavírky pro veškerou dopravu včetně MHD.

Stavba byla zahájena počátkem května. Nejdříve byl v lokalitě vybudován náhradní vodovod a provoz pouze pro MHD zůstal zachován. Od 20. května ale začala fungovat náhradní autobusová doprava. Linka č. 36 bude pendlovat v pracovních dnech objížďkou mezi obratištěm u nově postaveného bytového komplexu Dubičný potok a nádražím. Linka č. 6 bude mít objízdnou trasu po Dobrovodské ulici. Rekonstruovaným úsekem nebude MHD projíždět.

Auta až v září

Předpoklad úplné uzavírky je do 25. srpna. Po tomto termínu bude obnoven provoz pouze pro MHD a plný automobilový provoz bude spuštěn koncem září 2024.

Úplná uzavírka nyní čeká na řidiče i na jihovýchodním konci Českých Budějovic. Na hranici města je až do letních prázdnin kvůli kompletní rekonstrukci zcela uzavřena silnice od Hodějovic na Roudné a Vidov.

Skrz Kaliště na semafory

Na semafory se nyní projíždí obcí Kaliště. Stavební práce kvůli rekonstrukci a stavbě nových inženýrských sítí tam byly zahájeny v dubnu. Kaliště patří pod České Budějovice a město zde podle náměstka primátorky Petra Maroše obnovuje a buduje vodovod a kanalizaci včetně přípojek. Protože se pracuje v prostoru komunikace, která vede skrz vesnici, je osada neprůjezdná pro vozidla nad 3,5 tuny. Pro vozidla do 3,5 tuny je osada průjezdná kyvadlově a dopravu řídí semafor. Uzavírka je plánovaná do 30. září 2024. Investice města zahrnuje také obnovu konstrukce vozovky v šířce komunikace včetně odvodnění. Dále pak i nové kompletní vedení systému veřejného osvětlení. Náklady by měly být 28,7 milionu korun.