Podle náměstka primátorky Lubomíra Bureše však nečekaná komplikace představuje bezpečnostní riziko. Souvislá oprava povrchu ulice Jana Opletala se provádí v úseku od Branišovské až po přechod pro chodce v Oskara Nedbala. „Místním šetřením na podnět zhotovitele však bylo zjištěno, že na několika místech původního odfrézovaného povrchu jsou významné kaverny s propadem, což představuje významné bezpečnostní riziko. Navíc nelze předjímat další možný vývoj bez odstranění stávající konstrukce vozovky a provedení sanace poruch,“ říká Lubomír Bureš s tím, že se může jednat třeba o historickou zátěž vlivem nekvalitně provedených zpětných zásypů rýh, nebo se na stavu mohly podepsat nedávné extrémní srážky.

Ulicí Jana Opletala od středy neprojedete. Počítejte i s jinými omezeními

„Vzniklou situaci na místě operativně prověřila akreditovaná laboratoř, která vzhledem ke stavu doporučila vyloučení provozu MHD v nejkratším možném termínu,“ doplnil Lubomír Bureš a připojil, že komunikace bude od pondělí 4. září i pro MHD uzavřena, a to nejpozději do doby dokončení stavby, což je 3. října 2023. Snahou zhotovitele bude umožnění průjezdu MHD co nejdříve. Tato možnost nastane po dokončení obrusné vrstvy II. etapy.

Náhradní trasy MHD

Zároveň byly s Dopravním podnikem města zajištěny náhradní trasy. Konkrétně od 4. září při úplné uzavírce ulice Jana Opletala budou linky 3, 15, 45 a 53 od 0:00 hodin odkloněny po náhradní trase ulicemi Branišovská a Milady Horákové. Současně bude po dobu trvání stavebních prací obousměrně zrušena zastávka Šumava a na objízdné trase budou linky 3, 15, 45 a 53 obsluhovat náhradní zastávku Dubenská. „Všem občanům se omlouváme a doufáme, že situaci pochopí,“ dodává Lubomír Bureš.

Už v pátek 1. září 2023 ale byla ukončena oprava chodníku a zastávky městské hromadné dopravy U Výměníku v Husově třídě. Dokončena byla po třech týdnech. Zhotovitelem stavby za 2,9 milionu korun byla firma ProTeren. Od 1. září tak budou cestující nastupovat na původním místě.

MHD na začátek školy zdarma

Českobudějovické MHD se k začátku školního roku vrací k běžnému jízdnímu řádu. A provozu se týká také jedno tradiční opatření. Je to jízda zdarma v době od 7 do 15 hodin, což má umožnit snazší první cestu do školy pro děti i rodiče a zmírnit obvyklý nápor na komunikace v jihočeské metropoli v první školní den.

„Studenti, žáci i jejich rodiče budou tak mít při zařizování o jednu starost méně a den k dobru na založení studentské průkazky na MHD pro nový školní rok,“ zdůvodňuje akci ředitel DPMCB Slavoj Dolejš. Právě po letních prázdninách se do městské hromadné dopravy skokově vrací nejvíce cestujících, a tedy i předplatitelů. Bezplatná přeprava bude platit 4. září 2023 pro všechny cestující od 7 do 15 hodin. Vypnuté v tuto dobu budou označovače jízdenek i odbavovací zařízení pro nákup virtuálních jízdenek.

Nová uzavírka u krajského soudu

Dopravy v jihočeské metropoli se mimo jiné dotkne nová uzavírka u krajského soudu. V pondělí 4. září 2023 budou za úplné uzavírky zahájeny práce na výměně kanalizace na Zátkově nábřeží u Zlatého mostu na levém břehu Malše. Jde o 52 metrů dlouhý úsek včetně revizních železobetonových šachet a související bezvýkopovou stavební úpravu části přilehlého vodovodního řadu. „Potrubí nového sběrače bude ukládáno do hloubky pět metrů, pod úrovní hladiny podzemní vody ve velmi malém sklonu nivelety dna. Při výstavbě navíc nesmí dojít k odstávce provozu kanalizace, protože je nutné zajistit bezpečný odvod odpadních vod stokovou sítí na městskou centrální ČOV a zajistit bezproblémovou dodávku pitné vody,“ přibližuje akci 1. náměstek primátorky Petr Maroš s tím, že původní kanalizační sběrač pochází už z roku 1887 a je daleko za svou technickou životností.

Jihočeši hlásí pojišťovnám stovky škod po sobotní bouřce. Jde o miliony korun

„Vloni v létě se nad ním propadla asfaltová komunikace a po obnažení potrubí bylo zjištěno, že betonový profil je v rozpadu a není tak možné provést řádnou opravu, ale pouze provizorní,“ připomněl Petr Maroš. Stavbu za 11,8 milionu korun bez DPH bude provádět firma VHS – Vodohospodářské stavby spol. s r.o. S dokončením prací se počítá do 24. listopadu 2023. Průchod obyvatel bude zajištěn po celou dobu stavby.

V jihočeské metropoli mimo jiné trvá částečná uzavírka Vrbenské ulice, která je v úseku u stavěného bytového komplexu zjednosměrněna a nelze ji projíždět od Hlinské ulice. V okrese je například kvůli rekonstrukci uzavřena kruhová křižovatka v Ledenicích.