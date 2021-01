Od 1. února musejí řidiči na Českobudějovicku počítat s uzavírkou hojně využívané silnice mezi Roudným a Plavem. Podle Adama Kolouška z tiskového oddělení Ředitelství silnic a dálnic ČR půjde o opravu silnice z důvodu výstavby dálnice D3.

"Jedná se o přeložku stávajícího úseku silnice Roudné – Plav. Během stavebních prací dojde ke kompletní obnově asfaltového souvrství vozovky. Dále dojde k obnově částí odvodňovacího systému jako například propustku, který se v řešeném úseku nachází," popsal chystanou změnu Adam Koloušek a dodal, že akce by měla skončit do 30. dubna.

Úplná uzavírka pošle řidiče na objízdné trasy, které se nabízejí hned tři. Jedna je z Českých Budějovic směrem na Kaplici přes Odbočku u Holkova na Římov a odtud na Plav. Další možností je jízda po Novohradské z Českých Budějovic směrem na Strážkovice a na Komařice. Odtud buď na Heřmaň, Borovnici a Vidov. Třetí variantou je cesta přes Vidov směrem na Borovnici a Heřmaň, Komařice a po odbočce u Římova se dá pokračovat směrem na České Budějovice až k Plavu.

V současnosti se na D3 staví úsek poblíž Českých Budějovic mezi Úsilným a Novými Hodějovicemi a zároveň už se pracuje na úseku mezi Hodějovicemi a Třebonínem.

Pro silnici mezi Českými Budějovicemi a Vrátem je aktuálně zažádáno o dopravní omezení kvůli chystané stavbě nového mostu nad budoucí dálnicí u Vráta. Dokončena už je provizorní komunikace vedle stávající silnice. ŘSD čeká na rozhodnutí českobudějovického magistrátu o dopravních opatřeních, potom by měla začít sloužit provizorní místní objízdná komunikace.

Most nad dálnicí se chystá o délce 34 metrů a šířce 99,5 metru. V předpolí bude vozovka stoupat po náspech do potřebné výšky. „V konečné podobě bude na mostě okružní křižovatka s oboustranným chodníkem,“ popisuje Adam Koloušek plánovanou podobu příští silnice z Českých Budějovic přes Vráto do Rudolfova.

Provoz na úseku od Úsilného po Dolní Třebonín má začít v roce 2023.

Na jaře se má začít pracovat také na zhruba třicet kilometrů dlouhém úseku D4 mezi Pískem a Příbramí. Vláda na začátku ledna schválila smlouvu na dostavbu 32 kilometrů dlouhého úseku formou projektu partnerství veřejného a soukromého sektoru (PPP).

Vláda schválila smlouvu s konsorciem DIVia, které tvoří francouzské firmy Vinci a Meridiam. Stavět bude česká společnost Eurovia, která je dceřinou společností skupiny Vinci. V soutěži konsorcium uspělo s nabídkou 16,55 miliardy korun. Stavět se bude formou projektu PPP (Public Private Partnership). „PPP projekt funguje tak, že stát přenechá stavbu koncesionáři. Ten ji poté určitou dobu provozuje a od státu za to dostává zaplaceno,“ vysvětlil mluvčí Ministerstva dopravy ČR František Jemelka.

V Česku jde o první PPP projekt, kdy dálnici postaví a následně bude provozovat soukromá firma. Výhodou je i úspora času.