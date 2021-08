Od pátku do neděle ale musejí řidiči počítat s tím, že se v Trhových Svinech koná tradiční dechovkový festival s dalšími omezeními dopravy.

Poblíž Trhových Svinů se také opravuje a modernizuje vozovka mezi Boršíkovem a Čížkrajicemi, tady by měla úplná uzavírka platit do konce srpna, akce vyjde na 4,548 milionu korun.

Pro Jihočeský kraj se staví obchvat Strážkovic a most u Trocnova, z Trocnova do Strážkovic neprojedete. Část omezení má u Strážkovic skončit v září.

Z uzavírek v regionu už do poloviny pokročily práce na opravách a modernizaci komunikací v katastru Žabovřesk, Radošovic a Němčic. Podle Petra Broma, ředitele českobudějovického závodu Správy a údržby silnic, si tato akce vyžádá celkové náklady 30,2 milionu korun bez DPH a hotovo by mělo být do 26. září.

V jihočeské metropoli například nadále platí uzavírka poloviny mostu v ulici Generála Píky, takže od Lišova nelze projet na Nádražní ulici, ale z Nádražní na Lišov projet můžete. Uzavřeny jsou kvůli rekonstrukcím také ulice L. M. Pařízka a Plavská, most v ulici Karla IV., dále třeba Šumavská ulice nebo část Zeyerovy ulice. Práce v ulicích U Malše a Tylova, které ovlivňují dopravu u polikliniky u Modrého mostu, by měly skončit v první polovině ledna 2022.