Linky 10 a 13 budou ve směru z centra vedeny po objízdné trase ulicí J. Dobrovského a ve směru do centra vedeny objízdnou trasou ulicí Fr. Škroupa. Dopravní změna bude mít také vliv na obslužnost několika zastávek MHD. Zastávky „Aloise Kříže“ a „E. Beneše“ (směr centrum města) budou přesunuty do ulice Fr. Škroupa a zastávka „E. Kříže“ (směr z centra) bude přesunuta do ul. J. Dobrovského.

V Rudolfovské město, kraj i teplárna

Po etapách se začne opravovat povrch vozovky v Rudolfovské třídě. Město a kraj chystají nový asfalt od křižovatky s Dobrovodskou po křižovatku s Okružní. Začne se s koncem školního roku. „Na Rudolfovské si občané dlouhodobě stěžovali na povrch, především v části u střední zemědělské školy a výš. Rozhodli jsme se tedy, že během prázdnin, v jejich první části, kdy bude město nejvíc prázdné, začneme dopravní tepnu po etapách rekonstruovat,“ uvedl už dříve k chystaným pracím hejtman Martin Kuba. Kraj chce zahájit opravy úsekem mezi křižovatkami Hlinská a Okružní (28. června – 4. července). Průjezd autobusů bude zachován na tomto úseku kyvadlově, pro automobilovou dopravu je stanovena objízdná trasa přes ulice Okružní a Generála Píky.

Město bude v Rudolfovské opravovat části blíže k viaduktu. „Začneme na úrovni Dobrovodské a postupně pojedeme nahoru v logických úsecích, aby se dalo vjíždět do areálů a zbylá část silnice se dala využívat bez problémů. Budou tam tedy drobná, týdenní či víkendová omezení, abychom komunikaci postupně opravili až k odbočce na Hlinskou,“ doplnil náměstek primátorky Petr Maroš.

Rudolfovská třída v Českých Budějovicích. Křižovatka s Lipenskou a Štítného ulicí.Zdroj: Deník/Edwin Otta

Úsek mezi křižovatkami Dobrovodská a Vodní se má dělat přibližně od 8. do 14. července. Bude zachován průjezd autobusů pouze směrem do centra, pro opačný směr je stanovena objízdná trasa přes ulice Dobrovodská a Vodní, pro automobilovou dopravu vede objízdná trasa přes ulice Okružní a Generála Píky.

Na dalším úseku Rudolfovské, v části poblíž parku Na Sadech, konkrétně mezi ulicemi Lipenská a Jeronýmova, bude Teplárna České Budějovice měnit zastaralý parovod za předizolovaný horkovod. Tyto práce by měly začít 1. července 2024 a skončí v srpnu. Zasáhnou také do komunikace mezi ulicemi Jeronýmova a Lipenská, kde bude nutná úplná dopravní uzavírka. Místem ale budou moci projíždět vozidla MHD na semafory. Objízdné trasy budou vyznačeny a vstupy do objektů zajistí lávky s ochranným zábradlím.

Rudolfovská třída v Českých Budějovicích.Zdroj: Deník/Edwin Otta

Kvůli stavebním pracím dojde také od pondělí 1. července 2024 od 4 hodin k dočasnému přesunu zastávky Jeronýmova (směr Poliklinika Sever) o zhruba 200 m zpět, proti směru jízdy. Předpokládaná doba trvání tohoto opatření je do 28. července 2024.

Změny v Žižkově ulici

Také zastávek MHD se nově dotknou stavební práce. Od pondělí 1. července 2024 od 0.01 hodin dojde k dočasnému přesunu zastávky U Koníčka v Žižkově ulici. Stanoviště ve směru Senovážné náměstí pro autobusové linky 6, 10, 11, 13, 16, 19 bude přesunuto asi o 80 m zpět, proti směru jízdy do Žižkovy ulice, a trolejbusové linky 5, 9, 59 budou přesunuty do stanoviště zastávky U Koníčka v Novohradské ulici. Stanoviště v Žižkově ul., směr Nádraží, bude pro všechny linky přesunuto o asi 80 m vpřed ve směru jízdy, do Žižkovy ulice. Důvodem je oprava povrchu vozovek v zastávkách.

V místě prací budou zúženy jízdní pruhy. Nejprve tam ale dojde k úpravě míst, kam budou dočasně přesunuty. Bude to směrem blíže k nádraží, hned za zlom Žižkovy ulice. Od pondělí 1. července 2024 začnou práce přímo na původních zastávkách. Provádět se budou postupně, aby byl zajištěn průjezd především vozům hromadné dopravy. Nový povrch z litého betonu si vyžádá technologickou přestávku nutnou na jeho vytvrdnutí. Vše by mělo být hotovo do konce prázdnin. Stavbu provede firma K-Building a.s. Stejný průběh bude mít obnova zastávky MHD před poštou na Senovážném náměstí. Aktuálně se řeší administrativní příprava stavby, práce tam začnou pravděpodobně 8. července a potrvají do 19. srpna. Zastávka bude pro dotčené linky přechodně přesunuta po dobu trvání stavebních prací do Žižkovy ulice, konkrétně do parkovacího zálivu hned za vjezdem ze Senovážného náměstí. Výjimkou budou linky 2 a 23, které okolí pošty obslouží ze svých stálých zastávek Metropol, resp. Karla IV. Zhotovitelem je firma Dvořák Stavební, s.r.o.

Lávka nad Strakonickou

O prázdninách je připravena i akce na sídlišti Vltava, která se také dotkne dopravy. Plánovaná rekonstrukce lávky Vltava-střed začala v polovině června. Bylo už rekonstruováno jedno rameno lávky nad Strakonickou ve směru od náměstíčka na sídlišti Vltava. Zbývající část lávky má sloužit do prázdnin. Kompletně se lávka uzavře od 1. července až do 31. srpna. Od 1. července už má být v provozu provizorní světelný přechod přes Strakonickou.