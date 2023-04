Nový termín pro uvolnění Dobrovodské ulice byl v srpnu 2022 stanoven na 30. dubna 2023. Za malého nadšení obyvatel Dobré Vody nebo Kališť a Třebotovic, protože pro ty všechny uzavírka znamená kilometry naježděné navíc. I pro mnoho dalších řidičů. Při dlouhých měsících, po které uzavírka trvá, už je to slušná porce kilometrů. Navíc třeba obyvatelé Suchého Vrbného kolem Ledenické ulice (kudy vede objízdná trasa) si stěžují na otřesy, hluk, prašnost, zvýšené oproti běžnému provozu nejen stavbou, ale i zmíněnou objížďkou.

Nová žádost o prodloužení

Jak zjistil Deník, zhotovitel by mohl nyní podat žádost o novou uzavírku. Tentokrát do 31. července 2023, ale s předpokladem zprovoznění do 30. června 2023. Podle Adama Kolouška z tiskového oddělení Ředitelství silnic a dálnic ČR mají být důvodem klimatické podmínky.

Taky máme uniformy. Budějovičtí strážníci k sobě lákají propouštěné pošťáky

Původní prodloužení mělo několik důvodů. Například na stavbě tunelu se dělal dodatečný geologický průzkum a následně se měnila technologie stavby. I Když Dobrovodská křižuje dálnici na okraji prostoru tunelu, i jí se zdržení dotklo. A byly i další důvody. "Na délce uzavírky se negativně projevily především nedostatek stavebních materiálů na trhu a pracovních sil převážně zapříčiněný válečným konfliktem na Ukrajině a pandemií Covid - 19," uvedl Adam Koloušek.

Teď by se o další uzavírce mělo rozhodnout v příštích týdnech. Vloni byl alespoň zprovozněn koridor pro pěší v místě stavby. Ten zkracuje alespoň pro chodce cestu mezi Českými Budějovicemi a Dobrou Vodou.

Skoro dva roky

"Je jasné, že nám to všem vadí," komentoval včera uzavírku a její možné prodloužení obyvatel Dobré Vody Antonín Libertin. "Ale víme, že s tím nic neuděláme," doplnil vzápětí muž, který vede v Dobré Vodě sportovní klub. A připomněl, jak to bylo při zahájení uzavírky. Na slib ze strany Ředitelství silnic a dálnic ČR, že se bude jednat jen o rok namítl, že podle jeho názoru to bude na dva roky. "Mě osobně nepřekvapuje vůbec, že se to může prodloužit," konstatoval Antonín Libertin s tím, že on bude rád, když do srpna, což by byly prorokované dva roky, skutečně bude Dobrovodská otevřena.

Muž z Budějovic brutálně napadl svého známého

Dálnice D3 má být do roku 2026 dovedena k rakouské hranici. V budoucnu má například nad tělesem tunelu vzniknout nová vodní nádrž. Tunel je nejnižším bodem trasy D3 na celém úseku ze Středních Čech až k rakouské hranici. Tunel se staví místo původně uvažované estakády nad Dobrovodským potokem. Dopravní omezení spojená s uzavírkou Dobrovodské ulice znamenají například instalování mobilních semaforů na čtyřech křižovatkách na objízdné trase, která je vedena hlavně přes Ledenickou ulici. Na objízdné trase byla na čtyřech křižovatkách instalována a spuštěna provizorní světelná signalizace. Výběr křižovatek byl proveden na základě vyhodnocení matematického modelu.