Stavbaři požádali budějovickou radnici o prodloužení tří uzavírek. Už tento týden mají skončit v Opletalově ulici.

Oprava ulice J. Opletala na sídlišti Šumava v Českých Budějovicích finišuje. | Video: Edwin Otta

Prodloužení rekonstrukcí ulic J. Opletala, J. Boreckého a E. Rošického posune uzavírky zmíněných ulic do následujících říjnových dnů. Některé přitom měly skončit už počátkem října nebo dokonce v září.

Ulice J. Opletala na sídlišti Šumava bude uzavřena v úseku od křižovatky s ulicí Větrná až po ulici Branišovská z důvodu pokračující opravy povrchu ještě tento týden. Prodloužení uzavírky bylo povoleno v termínu od 4. do 13. října, ale stavba by měla být převzata městem už ve středu 11. října. Původně měly práce, se kterými jsou spojeny i změny v jízdních řádech městské hromadné dopravy, skončit do 3. října 2023. Žádost o prodloužení termínu byla předložena radě města.

Finišující práce na opravě ulice J. Opletala v Českých Budějovicích.Zdroj: Deník/Edwin Otta

Podle mluvčí magistrátu Jitky Welzlové by měla být v pondělí 9. října dokončena pokládka asfaltu, v úterý se bude kreslit vodorovné značení a ve středu je naplánováno převzetí dokončené stavby.

V této části města byly prodlouženy i další dvě uzavírky. Ulice J. Boreckého v úseku od ulice Husova tř. po ulici Josefy Kolářové bude uzavřena z důvodu opravy povrchu v termínu od 2. do 18. října 2023.

Do práce si Šárka Gramanová z IGY Centra vybírá z více než 150 modelů šatů

Ulice E. Rošického v úseku od ulice O. Nedbala po ulici Ot. Ostrčila bude uzavřena z důvodu rekonstrukce STL plynovodu a následné opravy povrchu v termínu od 28. září do 20. října 2023.