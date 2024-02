Práce jsou rozdělené na několik etap v různých částech ulice přibližně v úseku mezi Školní ulicí a ulicí J. Hloucha. Uzavírka je v jednotlivých úsecích úplná. Řidiči by proto měli respektovat značku slepá ulice, která je instalována hned u konečné MHD v Kněžských Dvorech, protože v následujících úsecích ulice se lze při parkujících vozidlech těžko otáčet. Uzavírky potrvají až do 17. května. Budou se týkat i ulice H. Kvapilové a další úseky budou přidány od 19. března a 2. dubna.

V krajském městě je také nadále uzavřena Trocnovská ulice v Husově kolonii. Objížďka je vedena po místních komunikacích.

K větším uzavírkám a dopravním omezením na Českobudějovicku patří ještě úplná uzavírka silnice z Rudolfova do Lišova v lokalitě Na Klaudě, kde se staví obchvat Lišova a je třeba místo objíždět přes silnici I/34 a Hůra a Adamov nebo lépe přes České Budějovice a Vráto. V Adamově i Hůrách jsou totiž místní komunikace mimořádně nevhodné pro průjezd větších vozidel.

Na Českobudějovicku je třeba počítat ještě s omezením pro nákladní dopravu v Týně nad Vltavou, kde se rekonstruuje most přes Vltavu. Náhradní dřevěný most je pouze pro omezenou tonáž, pro osobní automobily a veřejnou dopravu. Nákladní automobily musí volit například trasu přes Veselí nad Lužnicí, D3 a České Budějovice. Rekonstrukce mostu přes Vltavu má trvat do léta.