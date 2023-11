Stavební práce na trakčních stožárech přechodně uzavřou ulice Husova a Jaromíra Boreckého. V ulici Husova se bude jednat o částečnou uzavírku, kdy dojde ke stažení dopravy do jednoho jízdního pruhu pro každý směr jízdy. V ulici Jaromíra Boreckého bude uzavřen jeden jízdní pruh a bude umožněna jízda pouze směrem od křižovatky s Husovou ulicí. Zmiňované uzavírky budou ve dnech 6. 11., 8. 11., 10. 11. a 18. 11. 2023 vždy v době od 8 do 15 hodin. Po celou dobu prací od 6. 11. do 19. 11. 2023 bude uzavřen chodník na nároží křižovatky Husova – Jaromíra Boreckého.