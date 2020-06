S řadou dopravních omezení musejí počítat řidiči na Českobudějovicku.

Uzavřena je například Plavská ulice mezi Českými Budějovicemi a Novým Roudným. Rekonstruuje se pro Jihočeský kraj.

Jihočeský kraj, který akci připravil, chce podle radního Jiřího Švece komunikaci rozšířit na sedm a půl metru a mimo město i částečně narovnat. „Silnice je úzká a nebezpečná,“ vysvětluje hlavní důvody rekonstrukce Jiří Švec. Město se podle náměstka primátora Viktora Lavičky zúčastní na investici novou cyklostezkou. Práce by měly trvat do konce roku, uzavírka je povolena do 19. prosince.

Objížďka je možná přes Novohradskou nebo Lidickou, pro tranzitní dopravu je ale nejlépe rovnou využít buď silnici I/3 na Český Krumlov a z ní odbočit na Římov, nebo jet přes Srubec a Ledenice. Je ale třeba počítat s tím, že kvůli stavbě dálnice je například uzavřena i silnice mezi Římovem a Roudným.

Kvůli nárůstu dopravy na místních komunikacích a nedodržování nejvyšší povolené rychlosti při uzavírce Plavské už českobudějovická radnice začala i měřit rychlost v ulici Ot. Březiny.

Výše zmíněné tranzitní trasy pro objížďku Plavské je možné využít i pro další uzavírku, která čeká na řidiče na trase České Budějovice – Trhové Sviny. V Nové Vsi se rekonstruuje vozovka a most. Zde potrvá úplná uzavírka až do počátku října. Silnice delší dobu patřila k těm, které byly na Českobudějovicku v nejhorším stavu.

Z uzavírek nebo omezení na hlavních trasách mimo České Budějovice je důležité ještě počítat se sníženou rychlostí u Sedlce na trase České Budějovice - Písek. U Sedlce se má například rozšířit komunikace a staví se lávka přes silnici. Podle Vlastimila Motlíka, investičního referenta českobudějovické správy Ředitelství silnic a dálnic ČR, se dopravní značení bude během stavební sezony měnit podle prováděných prací. "Chtěli bychom poprosit řidiče o trpělivost a ohleduplnost při projíždění stavbou," doplnil k akci u Sedlce Vlastimil Motlík. Akce u Sedlce má skončit na počátku října.

Pro řidiče z jihu Čech je důležité také omezení v Olbramovicích při jízdě na Prahu. V obci Olbramovice Ředitelství silnic a dálnic upozorňuje na opravu silnice I/3. Podle tiskového mluvčího ŘSD Jana Studeckého se bude na vozovce provádět frézování, tmelení, výšková úprava poklopů a mříží, spojovací postřik, pokládka obrusné vrstvy a těsnění dilatačních spár.

Práce ve směru na Prahu jsou naplánované v pondělí 22. června (práce budou zahájeny po ukončení ranní dopravní špičky). Následovat budou vždy dokončovací práce, které však již provoz neomezí. "V průběhu oprav bude doprava vedena kyvadlově," uvedl Jan Studecký.

K menším uzavírkám mimo České Budějovice patří například uzavírka mostu v Nových Homolích. Úplně uzavřen má být až do 5. července kvůli rekonstrukci.

Počítat musejí řidiči i s omezeními v Jankově a Holašovicích. Opravy závad, zvýšení nosnosti, zajištění kvalitní dopravní obslužnosti dané lokality a zvýšení bezpečnosti silničního provozu. To jsou hlavní cíle rekonstrukce částí krajské komunikace III. třídy mezi Jankovem a Holašovicemi na Českobudějovicku. Celkem si vyžádají náklady 4,6 milionu korun. Potvrdil to krajský radní pro investice Antonín Krák. Akce kraje navazuje na pokládku nové kanalizace, což je investice obce. Objížďka pro silnici z Jankova do Holašovic je vedena z Čakova přes Záboří do Holašovic. Práce na komunikacích mají trvat zhruba do poloviny července.

V Týně nad Vltavou se pak pracuje v Orlické ulici, což je také spojeno s dopravními omezeními.

V samotných Českých Budějovicích se opravuje most v Nádražní ulici. Protože se jedná o příjezdovou trasu k dálnici D3 musejí řidiči počítat s náhradní trasou přes Okružní ulici. Most je částečně průjezdný, ale po dobu oprav se ještě počítá i s několika úplnými uzavírkami podle postupu prací. Práce na mostu mají trvat do konce srpna.

V Okružní ulici na příjezdu do Českých Budějovic od Lišova je pak aktuálně omezen průjezd na okružní křižovatce s ulicí generála Píky. Na okružní křižovatce potrvají nejméně do konce června práce na novém dálkovém návěstí.

Úplně uzavřen je do 23. srpna úsek mezi křižovatkami Pražská – Kostelní v Českých Budějovicích kvůli kompletní rekonstrukci.

Od pondělí 8. června začala rekonstrukce Hlinecké ulice v Českých Budějovicích. Zhruba 400 metrů dlouhý úsek ulice v českobudějovické části Suché Vrbné projde kompletní opravou za 17,9 milionů korun bez DPH. Práce společnost Swietelsky stavební, která uspěla ve výběrovém řízení, ukončí do šesti měsíců.

„Spolu s novou komunikací, spojující Vrbenskou a Dobrovodskou ulicí, je součástí stavby také kanalizace, vodovod, veřejné osvětlení a položení optického kabelového vedení,“ říká Vít Sirotek, stavbyvedoucí Swietelsky stavební, Divize dopravní stavby Jih.

Stavba bude probíhat po etapách s různými omezeními dopravy a MHD.