Rekonstrukce zastávek MHD a vznikající nový pruh pro MHD ze Žižkovy třídy uzavřou pro běžnou dopravu o víkendu 14. a 15. listopadu Senovážné náměstí v Českých Budějovicích. Další uzavírka pak má být příští sobotu. Do konce listopadu by měly práce pro radnici na Senovážném končit.

Z důvodu opravy asi třiceti metrů chodníku je částečně uzavřena Pražská třída. Konkrétně pravý jízdní pruh mezi ulicemi Puklicova a Nerudova a přechod pro chodce naproti prodejnímu stánku s občerstvením. Řidiči ale mohou místem projíždět po sousedním jízdním pruhu. Práce začaly 9. listopadu a potrvají do 11. prosince 2020.

Z důvodu realizace veřejného osvětlení v ulici Na Sádkách v úseku od okružní křižovatky u Kauflandu směrem k ulici Husova tř. dojde od pondělí 16. listopadu 2020 k omezení dopravy, a to zejména v souvislosti s prováděním překopů v ulici Na Sádkách. Půjde o čtyři překopy, kdy tři budou prováděny po polovinách se zajištěnou průjezdností. Čtvrtý překop vyvolá úplnou uzavírku severní větve křižovatky u Kauflandu. Nejprve bude uzavřen výjezd z okružní křižovatky a posléze pouze vjezd. Stavební práce potrvají do konce týdne, tj. do 22. listopadu 2020.

Odbor dopravy a silničního hospodářství povolil úplnou uzavírku pozemní komunikace v ulici Na Nábřeží v Havlíčkově kolonii v úseku od křižovatky s ulicí Mayerova ke křižovatce s ulicí Budovcova. Důvodem je výstavba bytového domu Mayerova na pozemku p. č. 1385, 1330 v k. ú. České Budějovice 6 soukromým investorem. Termín: 16. 11. 2020 – 20. 11. 2020.

Odbor dopravy a silničního hospodářství povolil úplnou uzavírku pozemní komunikace v ulici Žerotínova pro realizaci stavby - prodloužení vodovodu. Komunikace zůstane uzavřena od 12. do 20. listopadu 2020.

Nadále je třeba počítat s uzavírkou Plavské ulice mezi Českými Budějovicemi a Novým Roudným, měla by být ukončena nejpozději 18. prosince. Jde o společnou investici kraje a města při níž vznikne vedle opravené silnice také nová cyklostezka.

Doprava je kvůli stavbě dálnice D3 různým způsobem omezena na několika místech také v Suchém Vrbném a mezi Novými Hodějovicemi a Vidovem.