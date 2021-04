Od 12. dubna 2021 je uzavřen v Českých Budějovicích Modrý most u Polikliniky Jih. Pěší mohou projít, cyklisté musejí na chodníku sesednout z kola. Auta neprojedou.

„Důvodem uzavírky je oprava, která zahrnuje výměnu stávající vozovky včetně izolace. Dojde k demontáži původních mostních závěrů umístěných na jeho koncích. Dřevěné zábradlí se kompletně očistí a natře. Budou obnoveny polykarbonátové desky. Očista čeká i nosnou konstrukci. Poškozená místa budou ošetřena protikorozní ochranou,“ říká náměstek primátora Ivo Moravec k probíhající akci s tím, že práce budou stát 2,8 milionů korun. Pro pěší bude vždy jedna strana mostu průchozí, záleží na postupu prací.

„Povrch vozovky na mostě je v dezolátním stavu a jeho opravu jsme delší dobu plánovali i s vědomím, že tam vzniknou dopravní komplikace, za které se všem omlouváme,“ dodává Ivo Moravec. Termín uzavírky je od 12. 4. 2021 do 31. 5. 2021.

Ukončena naopak byla částečná uzavírka v Okružní ulici, kde se stavěl teplovod z vrátecké výtopny do vznikajícího technologického parku. Doprava proto byla v posledních týdnech kyvadlově v části Okružní ulice řízena semafory. Nadále ale musejí řidiči počítat s tím, že u okružní křižovatky Okružní ulice s ulicí Generála Píky trvají práce na připojovacím pruhu z příštího logisticko - průmyslového areálu, který staví soukromý investor.

Řidiči musejí na Českobudějovicku počítat s dopravním omezením také u Trocnova, kde se staví nový most přes železnici. Na konci března to byla úplná uzavírka silnice přes starý most, nyní je místo průjezdné se sníženou rychlostí, protože se projíždí stavbou. Úplná uzavírka se ještě očekává v létě a na podzim od 15. června až do 30. listopadu 2021. Stavba by měla skončit ještě letos. S omezenou rychlostí je třeba počítat i na nedaleké stavbě obchvatu Strážkovic.

V jihočeské metropoli musejí řidiči až do podzimu počítat také s tím, že je uzavřena spojnice mezi Lidickou a Roudenskou kvůli přípravným pracím pro jižní tangentu. Platí zde úplná uzavírka.

A na léto se chystá v Českých Budějovicích uzavření mostu v ulici Karla IV. na okraji Senovážného náměstí v Českých Budějovicích. Rada města už rozhodla o vypsání veřejné zakázky. „Zahájení prací se předpokládá o prázdninách v červenci 2021,“ uvedl náměstek primátora Ivo Moravec. Práce se mají uskutečnit za úplné uzavírky. Most se nachází na okraji Senovážného náměstí a vede přes Mlýnskou stoku.

V regionu k významnějším dopravním omezením patří také rekonstrukce kruhové křižovatky v Hluboké nad Vltavou na silnici, která spojuje České Budějovice a Týn nad Vltavou. Investorem je Správa a údržba silnic Jihočeského kraje. Opravovaná část kruháče se objíždí po provizorní panelové komunikaci. Práce, které začaly před Velikonocemi, mají trvat zhruba tři měsíce.

V regionu pokračuje například uzavírka silnice z Roudného do Plavu kvůli rekonstrukci pro Ředitelství silnic a dálnic ČR, která by měla trvat celý duben. Nepřímo je kvůli D3 uzavřeno také několik místních komunikací v okolí stavby ve Vrátě, Mladém, Nových Hodějovicích a Dobré Vodě, objížďky jsou vedeny po místních komunikacích. Úplná uzavírka se týká také Veselské ulice v Týně nad Vltavou a komunikace mezi Týnem nad Vltavou a Neznašovem. Obě akce Správy a údržby silnic jihočeského kraje mají skončit před koncem dubna. Řidiči musejí počítat se zdržením na objízdných trasách a úpravy se týkají i autobusové dopravy.