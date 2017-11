Uživit se psaním je čím dál těžší, říká autor bestsellerů Viewegh

České Budějovice /ROZHOVOR/– Do Česko-anglického gymnázia v Suchém Vrbném přijel minulý týden nejprodávanější český spisovatel Michal Viewegh učit studenty tvůrčí psaní.

Jak vypadá kurz tvůrčího psaní ve vašem podání?



Začínám otázkou na studenty, co si od toho slibují. Podle toho se snažím naplnit jejich představu, jestli to má být více žurnalistika, nebo klasický literární kurz.



Dá se psaní naučit?



Myslím si, že jako se dá naučit malířská, sochařská, herecká technika, tak se dá naučit i technika psaní. Ale nikomu nenadělíte talent po třech hodinách ani po třech letech výuky. Pokud není shůry dáno, ani smrt nebere, jak se říká.



Co by měl mít podle vás dobrý příběh?



Dneska máme inflaci příběhů. V televizi jsou různé kanály, kde běží spoustu příběhů v jeden den. Jak má spisovatel přijít s něčím originálním? To je už dneska nemožné. Jsou to jenom originální upgrady. Skutečná originalita už neexistuje.



Napsal jste už přes třicet knih. Letos jste vydal dvě knihy Nové pohádky pro unavené rodiče a Bůh v renaultu. Pořád tedy platí, že píšete minimálně jednu knihu ročně a že se tím dokážete uživit?



Ještě pořád se dokážu uživit, ale je to čím dál těžší, protože těch knih se prodává čím dál méně, a to jsem furt jeden z nejprodávanějších českých autorů. Ale ta sestupná tendence je nepopiratelná. Účastníků zájezdu jsem prodal 100 tisíc za rok. Zatímco toho posledního románu se prodalo 20 tisíc. Nemyslím si, že bych se desetkrát zhoršil, prostě se jen ty knížky desetkrát méně prodávají.



Myslíte si, že lidé mají dnes jiné čtenářský potřeby?



Nemyslím si, že by přestali číst úplně, ale čtou se jiné věci, třeba severské detektivky, a klasickou českou prózu méně. Obrovskou konkurencí, která nám čtenáře odláká, je televize a internet.



Co teď chystáte?



Před pár týdny jsem vydal novou knížku, ale samozřejmě už připravuji další. Pracovně se jmenuje Family Frost, název firmy, která rozváží mražené věci, a mě se líbí, že to může být taková metafora, může to znamenat i zmrzlá rodina. My, co se rozvádíme, máme tu rodinu trošku zmrzlou. Chci do toho dostat příběh konce lásky a rozvodu, ale zároveň to chci napsat jako odlehčený román, příběh muže, který rozváží mražená jídla a prožívá nějaký příběh.



Kdy se na ni můžeme těšit?



Máme podzim, tak jestli už na jaře? Do roka určitě.