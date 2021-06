Zásah, který jistě nepatří mezi běžné, mají za sebou jihočeští profesionální hasiči. Odchytli více než metrového hada, který se ukrýval pod kapotou.

Tento více než metr dlouhý exemplář si řidič přivezl z Kaplice až do Českých Budějovic. | Foto: HZS JK

"V autech přepravujeme všelijaké věci, ale mít v motoru užovku červenou, to se jen tak někomu nepodaří. Tento více než metr dlouhý exemplář si řidič přivezl z Kaplice až do Českých Budějovic. Užovku jsme odchytli a odvezli do ZOO Ohrada v Hluboké nad Vltavou," informoval HZS Jihočeského kraje na svém facebookovém profilu.