Poprvé v celé historii soutěže Sdružení přátel piva (SPP) - o nejlepší piva, pivovary a pivovarské osobnosti roku – nebylo možné ceny veřejně vyhlásit a předat, z důvodů koronaviru. Výsledky soutěže v den původního termínu vyhlášení proto sdružení prezentuje podle předsedy Tomáše Erlicha pouze elektronickou formou.

Z jihočeských pivovarů zabodovaly Budějovický Budvar, n. p., Pivovarský dvůr Zvíkov nebo Dudák – měšťanský pivovar Strakonice.

Hodnotí se přitom nejen v kategoriích světlé výčepní pivo nebo světlý ležák, ale také v kategoriích kyselé pivo, silné pivo nebo pivní počin roku.

Soutěž SPP je jediná spotřebitelská celorepubliková anketa a jde zároveň o nejstarší „novodobou“ pivovarskou soutěž v ČR vůbec. "Unikátní je i systém hodnocení, který kombinuje anketní i degustační část, kdy piva s nejvyšším počtem získaných hlasů v rámci ankety, postupují do anonymní degustace, z které vyjde konečné pořadí na prvních místech. A přestože soutěž SPP za celou dobu prošla celou řadou úprav (změny kategorií, počet vyhlašovaných umístění – v devadesátých letech byla vyhlašována pouze vítězná piva) – zůstává stálicí mezi ostatními pivovarskými soutěžemi a stejné je to i s celkovým počtem soutěžních kategorií," říká Tomáš Erlich, předseda Sdružení přátel piva.

Anonymní degustace – pod vedením profesora Ing. Tomáše Maiera, proběhla v letošním roce tak jako v minulých letech v neveřejných prostorách břevnovského klášterního pivovaru sv. Vojtěcha, dne 30. září 2020.

"Výsledky v letošním roce lehce kopírují rok minulý, mnohá piva a oceněné subjekty se na prvních místech objevovaly i v minulém ročníku. Nově se ale výrazně prosadila piva z nového jabloneckého pivovaru Volt, či z prostějovského pivovaru Axiom Brewery – byť skončila těsně pod stupni vítězů," komentoval výsledky Tomáš Erlich a doplnil, že poměr získaných ocenění mezi minipivovary a průmyslovými pivovary zůstal i v letošním roce poměrně vyrovnaný, což podle předsedy SPP svědčí o letité pravdě – „pivo je buď dobré či špatné a na velikosti varny nezáleží“.

Z výsledků upozorňuje Tomáš Erlich například na absolutní vítěze napříč kategoriemi po skončení úvodní anketní části hodnocení:

1. Primátor Weizen (kategorie pšeničných piv) ……………………………………… 382 hlasů

(nejvíc hlasů v historii SPP pro jednu konkrétní značku!!!)

2. Bernard černý ležák (kategorie tmavých (polotmavých) piv …………………….. 280 hlasů

3. Únětické pivo 10° (kategorie výčepních piv)……………...……………………….. 193 hlasů

"V anketní části hlasovalo 756 členů SPP z 1 498 a to pro různých 338 značek piva," vypočetl Tomáš Erlich a doplnil, že skokanem roku se stal Budvar 33.

Ležák Budvar 33 je příkladem úspěchu jihočeských pivovarů v anketě. Stal se skokanem roku a jako nové pivo hned uspěl v nejprestižnější kategorii světlý ležák.

Hořká třiatřicítka není v produkci českobudějovického Budvaru úplnou novinkou. Pivovar ji začal vařit loni na jaře. Volalo po ní obchodní oddělení i hospodští. „Kromě toho, že jsme cítili potenciál trhu, tak jsme chtěli ukázat, že Budějovický Budvar jako národní pivovar chce nabídnout mnohem širší portfolio než jeden ležák Budweiser Budvar Original,“ vysvětlil už dříve pro Deník k novému výrobku ředitel Národního pivovaru Budějovický Budvar Petr Dvořák. Úspěch piva stáčeného do sudů znamenal, že se po čase začala nabízet zákazníkům i v lahvích a plechovkách.

V produkci Budvaru je pak třiatřicítka specifická hlavně svou hořkostí. „Budvar 33 je první hořký ležák z našeho pivovaru. Má 33 jednotek hořkosti, což je například ve srovnání s naším ležákem Budweiser Budvar Original o 11 jednotek hořkosti více. Při jeho vaření jsme použili suroviny, které nejsou pro výrobu českého ležáku zas tak úplně typické – slad Crystal Light a chmel Agnus,“ vysvětlil obchodní sládek Národního pivovaru Budějovický Budvar Aleš Dvořák.

V letošní anketě Budějovický Budvar, n. p., uspěl hned v několika kategoriích. "Ocnění si velmi vážíme a děkujeme za něj," reagoval pro Deník ředitel Budvaru Petr Dvořák. "Úspěch našeho prvního hořkého ležáku Budvar 33 je pro nás potvrzením, že cesta národního pivovaru se ubírá tím správným směrem. Osobně jsem rád, že 33 sklízí na domácím trhu takový úspěch," zdůraznil Petr Dvořák.

V kategorii Pivovar roku se na druhé příčce umístil Dudák – měšťanský pivovar Strakonice. "Samozřejmě nás to těší," reagoval ředitel pivovaru Dušan Krankus. Není to první úspěch Dudáka v anketě. Ale možná je dnes zvlášť ceněný. "Teď to má určitě větší význam, když zjistíte, že jste hodně dobří v tom, co děláte," doplnil Dušan Krankus. V minulosti byl oceněn polotmavý ležák Klostermann z produkce Dudáka. A jak Dušan Krankus připomněl, hodnotilo se pivo odebrané jako vzorek z obvyklé obchodní sítě.

Stříbrná příčka v kategorii pšeničné pivo patří Zvíkovskému Rarášku, který se vaří v Pivovarském dvoře Zvíkov na Písecku. "Máme velkou radost. Jsme docela hrdí, jak se nám daří pšeničné pivo. Zvíkovský Rarášek je dobře známý zákazníkům svou kvalitou," uvedl za Pivovarský dvůr Zvíkov spolumajitel Michal Voldřich a dodal, že tento produkt se vaří v podniku od roku 1993, kdy zde začala výroba. "Jsme průkopníci ve vaření svrchně kvašených piv v České republice po roce 1989," doplnil Michal Voldřich.

Kompletní výsledky:

Světlé výčepní pivo



"Kategorii výčepních piv, lidově řečeno desítek, lze považovat co do střídání oceněných za zcela nejstabilnější, pouze pět značek se za poslední dekádu opakuje na místech nejvyšších. Letošní vítězné pivo na stupních vítězů nechybělo v naší anketě od roku 2012 a dokonce již popáté tuto kategorii vyhrálo. Vítězem se stává poctivá Únětická desítka," konstatoval Tomáš Erlich.



1. Únětické pivo 10° ( Únětický pivovar )

2. Hubertus, světlé pivo výčepní ( Pivovar Hubertus Kácov )

3. Bernard, Kvasnicová desítka ( Rodinný pivovar Bernard )



Světlý ležák



"V nejprestižnější kategorii, a tou bezesporu světlý ležák v českých zemích je, vyhrála novinka, které je stejně unikátní, jako vítězné hořké pivo, které dle svých jednotek hořkosti dostalo i svůj název. Světlý ležák Budvar 33 se tak řadí mezi poměrně hořké ležáky u nás a jeho okamžitý strmý prodej naznačuje, že se v pivovaru trefili do vkusu českých konzumentů nad očekávání," vyzdvihuje Tomáš Erlich.



1. Budvar 33 ležák ( Národní pivovar Budějovický Budvar )

2. Rohozec Skalák Jedenáctka ( Pivovar Rohozec )

3. Harrach Original ( Pivovar Jelínkova vila )



Silné pivo (13% EPM a výše)

Pozn. Dříve (speciální piva), než byla novou nápojovou vyhláškou přejmenována.



"Letošní vítězné pivo je vařeno v menším průmyslovém pivovaru v Náchodě, který si plným právem říká specialista na speciály, a kdy jeho současný sortiment zahrnuje hned 16 pivních druhů, i svrchně kvašených. Letošním vítězem se po několika letech stává pivo Primátor 16 Exkluziv, ověnčené mnoha cenami, nejen z tuzemska," říká Tomáš Erlich.



1. Primátor 16 Exkluziv ( Pivovar Primátor )

2. Krkonošský medvěd Hopbit speciál ( Pivovar Krkonošský medvěd Vrchlabí )

3. Rohozec Třináctka ( Pivovar Rohozec )



Tmavé a polotmavé pivo bez rozdílu stupňovitosti



"Tmavá piva zpravidla nabízejí bohatší chuťový zážitek než ležáky, což je způsobenou použitím tmavých sladů a dávno již neplatí, že je určené zejména pro dámy. Zcela excelentní chutí vyniká letošní vítězný mok z klášterního minipivovaru na Strahově, který dokonce obhájil i své loňské vítězství v této kategorii," uvedl Tomáš Erlich.



1. Svatý Norbert Dark Lager ( Klášterní pivovar Strahov )

2. Novosad a syn ( Sklárna a minipivovar Novosad a syn Harrachov )

3. Budvar tmavý ležák ( Národní pivovar Budějovický Budvar )



Pšeničné pivo (bez ohledu na barvu a EPM)



"Pšeničné pivo bylo s největší pravděpodobností uvařeno poprvé u nás, za panování posledních Přemyslovců. Bohužel během druhé poloviny 19. století bylo vytlačeno ležákem, avšak dnes je opět vyhledávaným pivním stylem, zejména v letních měsících. V naší soutěži kategorii pšeničných piv vyhlašujeme teprve po osmé. Vítězem se stalo pivo respektované i v zemi, kde je tradice těchto piv nejrozšířenější, pivo s největším počtem mezinárodních prestižních ocenění – Primátor Weizenbier," zmínil Tomáš Erlich.



1. Primátor Weizen ( Pivovar Primátor )

2. Zvíkovský Rarášek ( Pivovarský dvůr Zvíkov )

3. Clock Goldie 11° ( Pivovar Clock – řemeslný pivovar z Potštejna )



Světlé, svrchně kvašené pivo



Do této kategorie spadají v soutěži všechna světlá, svrchně kvašená piva, bez rozdílu stupňovitosti, vyjma pšeničných piv. "Vzhledem k četnosti produkce piv India Pale Ale u nás, stává se souboj v této kategorii doménou pouze tohoto oblíbeného pivního stylu. Vítězné pivo překvapilo již v loňském roce svou skvělou chutí a druhým místem - nelze se tedy dnes divit jeho vítězství," konstatuje Tomáš Erlich.



Světlé svrchně kvašené pivo



1. Zlatá Kráva 14 - Traktor IPA ( Pivovar Zlatá Kráva )

2. Primátor IPA ( Pivovar Primátor )

3. Bernard IPA ( Rodinný pivovar Bernard )



Tmavé (polotmavé), svrchně kvašené pivo



"Zřejmě naše nejrozmanitější soutěžní kategorie, o čemž svědčí velká rotace pivních stylů na stupních vítězů, a také fakt, že od vzniku této kategorie v roce 2014, nikdo vítězství neobhájil. Říká se, že tmavým pivům sluší spíše vyšší stupňovitost, což letošní vítězné pivo jen potvrzuje, neboť jde o skvostný a robustní Russian imperial stout z břevnovského pivovaru, který se vrátil ke své původní receptuře," říká Tomáš Erlich.



1. Benedikt, Russian imperial stout 21% ( Břevnovský klášterní pivovar Sv.Vojtěcha )

2. Zlatá Kráva 14 Choco Cow ( Pivovar Zlatá Kráva )

3. Volt Blackout ( Pivovar Volt )



Kyselé pivo



Zcela nejmladší kategorie, vytvořená teprve v loňském roce pro piva vzniklá spontánním, či mléčným kvašením, s nízkým pH, nejčastěji mezi 3,0-4,5.



"Kyselé pivo rozhodně neznamená zkyslé pivo. U kyselého piva je kyselost žádoucí a sládek dělá vše pro to, aby výsledný produkt byl skutečně kyselý. Patří sem styly jako Lambic, Berliner Weisse (berlínské bílé), Gose či American Wild Ale (americký divoký ale). Často se k výrobě používá ovoce, což je případ i letošního vítězného piva, Zichovec Passion Fruit, které též obhájilo loňské vítězství," přibližuje neobvyklou kategorii Tomáš Erlich.



1. Zichovec Passion Fruit ( Rodinný pivovar Zichovec )

2. Berliner Weisen Maracuja ( Pivovar Trilobit )

3. Ich Bin Ein Berliner, ( Radniční jihlavský pivovar /Pivovar Mad Cat )

Minipivovar roku



Sdružení přátel piva má na kategorii - a titul s tím spojený (Minipivovar roku) - registraci na Úřadě průmyslového vlastnictví, o to větší prestiž toto ocenění má. "Vítězství v této kategorie je rok od roku obtížnější, protože konkurence je stále větší. Jak to bude po letošním roce - bohužel těžko odhadovat. Počtvrté, z toho potřetí za sebou, se vítězem stává pivovar Clock, což se zatím žádnému minipivovaru nepodařilo," upozornil Tomáš Erlich. Pivovar vaří stabilně 18 piv a sezónně dalších 44!



1. Pivovar Clock – řemeslný pivovar z Potštejna

2. Rodinný pivovar Zichovec

3. Pivovar Volt

Pivovar roku



Také tato kategorii podléhá pod regule chráněného titulu na ÚPV, který vlastní SPP.



"Až donedávna v této kategorii - na rozdíl od kategorie předchozí - stále počet pivovarů klesal. Nicméně dnes se konkurence rozrůstá i zde, neboť mnohé minipivovary z hlediska ročního výstavu již překračují magickou hranici roční produkce ve výši 10 000 hl, a tak se stávají pivovary průmyslovými. Totéž totiž platí pro našeho letošního vítěze, který ještě před několika lety do kategorie minipivovarů. Letošním vítězem je Únětický pivovar," říká Tomáš Erlich.



1. Únětický pivovar

2. Dudák – měšťanský pivovar Strakonice

3. Národní pivovar Budějovický Budvar



"Pro zajímavost první tři místa obsadily pivovary s různou formou vlastnictví," upozorňuje Tomáš Erlich s tím, že se jedná o soukromý pivovar, městský pivovar a národní/státní pivovar.

Pivní počin roku



Michal Pomahač z pivovaru Kytín, za Projekt Zachraň pivo a nezištnou pomoc ostatním pivovarům



"Snad mimo odlehlých poustevníků není u nás člověk, kterému by ve větší či menší míře nepřevrátil život naruby Covid19. Pivovary toto pocítily se zdrcující silou hned při první vlně pandemie. A tu se objevil dvaatřicetiletý Michal Pomahač a založil s několika svými přáteli spjatými s minipivovarem Kytín, webovou aplikaci zachranpivo.cz, kde se minipivovary zaregistrují na jednotlivá odběrná místa, což spotřebitelům neskutečně usnadnilo možnost objednávání konkrétních piv a jejich následné vyzvedávání. Minipivovary totiž zásadně prodávají piva nepasterizovaná a zpravidla ještě nefiltrovaná, což znamená, že po ukončení kvašení musí být co nejdříve zkonzumována," říká Tomáš Erlich.



Michalu Pomahačovi tato myšlenka okamžitě vyvstala na mysli po spuštění jarního lockdownu a od samého začátku do tohoto chtěl zapojit všechny malé pivovary; segment minipivovarů totiž v žádném případě nevnímá jako konkurenční. K začátku listopadu do tohoto projektu bylo zapojeno 343 minipivovarů, řada z nich je dokonce ze Slovenska.



"Je skvělé, že i v dnešní složité době minipivovary drží při sobě a dokáží společně čelit nepřízni okolností. Projektu Zachraň pivo tak nezbývá než popřát hladkou realizaci, nicméně v dobrém slova smyslu si zajisté všichni přejeme, aby ho už co nejdříve nebylo potřeba," dodává Tomáš Erlich.

Sládek roku



Jan Rada, Pivovar Permon



"I život každého sládka začíná jeho narozením a nejinak to bylo i u našeho letos oceněného laureáta. Nicméně bylo by neslušné prozrazovat jeho věk, můžeme však sdělit, že se jedná o typické tzv. „Husákovo dítě“. Zpočátku to vůbec nevypadalo, že by se dal na dráhu sládka, neboť vystudoval energetiku. Nicméně poté, co se zahleděl do dcery majitele sokolovského pivovaru, bylo o jeho dalším směřování rozhodnuto. V sokolovském pivovaru Permon působí od jeho začátku v roce 2006, což bylo stále ještě takové pionýrské období pro minipivovary, ostatně i samotný pivovar Permon tehdy připomínal spíše pokročilý homebrewing. Od té doby pivovar prošel dvěma hlavními modernizacemi a může se honosit primátem, že je to první minipivovar u nás, který si pořídil první plechovkovou linku," uvedl Tomáš Erlich.



Letošní laureát a otec tří dětí, je z hlediska chuťových preferencí typický Čech, nejvíce mu chutná český ležák, který vaří ve vskutku vynikající kvalitě, špičková jsou ale jeho všechna piva.



"Letošní ocenění v kategorii sládek roku si odnáší sládek Jan Rada, který v minipivovaru Permon pracuje plných 24 let, stojí za rozmachem tohoto pivovaru a rovněž se významnou měrou podílel na boření pomyslném rivality mezi minipivovary a průmyslovými pivovary. Bylo to právě sokolovské pivo, které v létě 2018 bylo čepováno v Budvarských hospodách na soutoči, což lze považovat za mezník ve spolupráci minipivovarů a průmyslových pivovarů. Partnerem této ceny je společnost Lindr, chladící a výčepní technika, která věnuje sládkovi roku jako každý rok – domácí luxusní výčepní zařízení," dodává Tomáš Erlich.

O Sdružení přátel piva a jeho anketě Pivo roku

Anketa Sdružení přátel piva (SPP) o nejlepší piva, pivovary a pivovarské osobnosti roku je nejstarší novodobou soutěží na českém pivním trhu (s tradicí již od roku 1990). Od roku 2008 (po zániku Pivního kurýra) je to i jediná celorepubliková spotřebitelská soutěž. Systém, kterým SPP dojde ke svým výsledkům je dvoukolový a zcela originální, neboť spojuje oba prvky většiny soutěží, tedy anketní a degustační část. Vítězná piva se tak vyznačují kombinací oblíbenosti a kvality.

První část hodnocení je anketní. Pivní sněm SPP v průběhu první poloviny roku oznámí členské základně kategorie, ve kterých se bude ocenění v daném roce udílet, poté následuje hlasování všech členů. Hlasy jsou vedením SPP shromažďovány a po jejich zpracování určí v každé kategorii pořadí dle oblíbenosti.

V druhé části hodnocení posoudí členové Pivního sněmu SPP ta piva, která se umístila v hlasování členů SPP na prvním až pátém místě a určí jejich konečné pořadí. Posouzení probíhá formou anonymní degustace, na jejíž průběh dohlíží a účastní se jí nezávislí pivovarští odborníci, kteří o průběhu této degustace vystavují veřejný protokol. Degustační část je hodnocení z hlediska kvality piv.

Členové Pivního sněmu SPP (mnozí s odbornými degustačními zkouškami) mají možnost se v průběhu roku objektivněji seznámit se sortimentem piv vařených v pivovarech v České republice, které navštěvují, degustují pivní „vzorky“, pořádají anonymní ochutnávky a moderované degustace a účastní se i ostatních pivních prezentací. O vítězích v kategorii Sládek roku a Pivní počin roku rozhoduje pouze porota Pivního sněmu SPP.

Ke dni 1. 11. 2019 mělo Sdružení přátel piva 1 498 registrovaných právoplatných členů.