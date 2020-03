Opatření proti šíření koronaviru se dotknou i hromadné dopravy.

Jihočeský kraj upraví podle hejtmanky Ivany Stráské přepravní podmínky v autobusech linkové přepravy, protože doprava je důležitým segmentem veřejných služeb a je nutné její zachování. "Řidiči patří k těm nejvíce ohroženým, my od středy omezíme počty autobusů na prázdninový provoz," uvedla v pondělí 16. března Ivana Stráská. Hejtmanka doplnila, v autobusech se ani nebudou otevírat přední dveře. Kvůli uvedené změně nebude v autobusech ani vybíráno jízdné.

Od 18. března pak řada dopravců zvažuje povinnost pro cestující mít alespoň jednoduché látkové roušky nebo šály přes ústa. Podle generálního ředitele JIHOTRANS GROUP Roberta Krigara je to zatím ve vozech této společnosti jako doporučení cestujícím. Zda se to stane povinností, to by se mělo ve spolupráci s krajem rozhodnout v pondělí odpoledne. Pokud se týká zájmu o přepravu, celostátní karanténa nařízená vládou a další vlivy se podle Roberta Krigara promítly do úbytku cestujících. "Určitě jezdí autobusy prázdnější," zmínil Robert Krigar v pondělí 16. března odpoledne s tím, že se odhadem jedná možná až o 30% cestujících.

Vozy JIHOTRANS GROUP se dezinfikují jedenkrát denně, řidiči mají za povinnost je vytřít speciálním dezinfekčním prostředkem.

V táborské společnosti Comett PLUS platí, že v Táboře v MHD už od soboty nesmějí cestující nastupovat předními dveřmi. Od 18. března budou mít cestující za povinnost mít roušku. Podle Aleše Melicha, ředitele divize autobusové dopravy, byla opatření v MHD zavedena z rozhodnutí firmy. "Tlačili jsme na kraj," naznačil k chystaným opatřením v meziměstské dopravě Aleš Melich, že dopravci se snažili domluvit s krajem na zvýšení bezpečnosti ve vozech.

Také město České Budějovice požádá cestující v hormadné dopravě, aby nosili roušky. "Nebude to povinností, ale žádáme všechny cestující, aby tak v rámci svého zdraví i zdraví ostatních lidí učinili," řekl Viktor Lavička, náměstek primátora.

V českobudějovické MHD byla už minulý týden zrušena možnost nákupu jízdenky u řidiče. Vozy se podle Slavoje Dolejše, ředitele Dopravního podniku města České Budějovice aktuálně dezinfikují při obvyklém úklidu a navíc buď ionizací nebo kouřem ze speciálních patron. "Děláme i intenzivnější úklid například parním strojem," říká Slavoj Dolejš. Problémem je, že třeba ionizací lze vyčistit za den jeden až dva vozy, na víc kapacity nestačí. Při vykuřování speciální patronou je to zhruba 30 minut, na kdy se vozidlo naplní kouřem. Podle Slavoje Dolejše začali tento způsob užívat už před časem pro vozy MHD jako první a využili přitom technologii, která se aplikuje při čištění klimatizace. Na konečných pak mají od pondělí nebo od úterý nastoupit i brigádníci, kteří by v co největším počtu vozů stačili dezinfikovat madla.

Aktuálně jezdí MHD v Českých Budějovicích podle prázdninového provozu. "Hlavní výhoda je, že se můžeme více věnovat úklidu a dezinfekci," zdůraznil Slavoj Dolejš. "I v prázdninovém provozu ale jezdí 150 řidičů," upozornil ředitel DPMČB. Podle Slavoje Dolejše je znát výrazný pokles zájmu o MHD, takže to nevadí a nezpůsobuje vyšší koncentraci cestujících. "Pečlivě se tomu věnujeme, sledujeme situaci," dodává však Slavoj Dolejš s tím, že je podnik připraven v případě zřetelné potřeby provoz některé z linek posílit.

Budějovický dopravní podnik také omezil prodej jízdenek a předplatních kupónů pouze na přepážky v OC Mercury. Podle Slavoje Dolejše to ale bezpečnost neohrožuje, protože v posledních dnech registroval podnik pokles poptávky na přepážkách. Zákazníkům však doporučují, aby si hlídali odstup od ostatních. Dopravní podnik se ale snaží nasměrovat cestující k využití elektronického placení jízdného přes různé aplikace. Jednak pokud se týká jednotlivých jízd, jednak i ohledně předplatného na delší období. K dispozici je takzvaná elektronická průkazka.

V pondělí odpoledne potvrdil Deníku generální ředitel JIHOTRANS GROUP Robert Krigar, že už v úterý budou na vozech vyvěšeny cedule s informací o nástupu zadními dveřmi, o nevybírání jízdného a o doporučení pro cestující mít roušku. "Od středy už budeme roušku vyžadovat povinně," zdůraznil Robert Krigar.

Povinnost mít roušku šátek či šálu před ústy zavede od úterý také dopravce ČSAD Autobusy ČB, jezdící s logem Busem. Podle generálního ředitele Vladimíra Homoly jde o bezpečí cestujících i řidičů. "Od úterý nastupují cestující zadními dveřmi," potvrdil Vladimír Homola i za vozy s nápisem Busem přijetí i krajského opatření. "Pořád platí, že pokud se lidé nezačnou konečně ochraňovat, ohrožují okolí, ale také sami sebe," upozornil dále Vladimír Homola. Připouští, že rouška není úplnou zárukou ochrany. "Ale kapénky při kašli nikdo přes roušku na metr a půl vzdáleného člověka nepřenese," připomíná Vladimír Homola. Povinnou roušku totiž budou dopravci vyžadovat nad rámec opatření přijatých krajem.

Podle dosavadních informací je totiž člověk infekční nejvíce před vypuknutím nemoci se všemi příznaky a pak v prvních dnech onemocnění.

V Českých Budějovicích také přestaly dočasně platit modré zóny, oblasti s parkováním vyhrazeným pouze pro obyvatele příslušných lokalit města. Podle náměstka primátora Viktora Lavičky je to hlavně ve prospěch lidí, kteří se starají o obsluhu seniorů.