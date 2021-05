Fakt, že se po osmi letech rozhodl hnutí ANO opustit, oznámil František Konečný novinářům ve čtvrtek ráno. "Když jsem do hnutí vstupoval, věřil jsem, že zásady tenkrát preferované, tedy zejména boj proti korupci, proti papalášství a odborná práce ve prospěch občanů, budou platit i v Českých Budějovicích," ohlédl se František Konečný. Doplnil, že jeho nespokojenost vyvrcholila "papalášským chováním" exnáměstka primátora Viktora Lavičky a primátora Jiřího Svobody. Oba jsou z hnutí ANO.

U Viktora Lavičky mu vadilo, že při své funkci náměstka měl ještě dohodu o pracovní činnosti s městem zřizovaným dopravním podnikem, pro který dodělával rozpracovaný projekt.

Jiřímu Svobodovi pak František Konečný vytýká, že za město odmítl od 12. dubna letošního roku pomoci očkovacímu centru Očko v Českých Budějovicích, přestože někteří úředníci by prý rádi v očkovacím centru personálně pomáhali i po zmíněném datu.

Dokončil jsem rozdělanou práci, oponuje Viktor Lavička

Poté, co František Konečný při jednání zastupitelstva upozornil na spolupráci Viktora Lavičky s dopravním podnikem, Viktor Lavička na svůj post rezignoval. Odmítl však, že by se dopustil nějakého pochybení. Zdůraznil, že práci pro dopravní podnik dělal ve volném čase. "Choval jsem se stejně, jako se chovám v jiných případech k jiným zaměstnavatelům. Dokončil jsem rozdělanou práci," zdůraznil Viktor Lavička.

Ke svému odstoupení Viktor Lavička uvedl, že mělo několik důvodů. "Chci dokázat, že nelpím na politických pozicích. Jsem z Českých Budějovic a žiji ve městě celý život. Nestojí mi to za to za současné situace zůstávat v pozici náměstka primátora," zdůraznil Viktor Lavička. Připojil, že jedním z důvodů je také to, co se strhlo na sociálních sítích po kritice, se kterou vystoupil jako první právě František Konečný, stranický kolega Viktora Lavičky.

Město v Očku pomáhá i jinak, zní z radnice

S kritikou, že město dodatečně nepomáhá v budějovickém Očku, přišel už před časem hejtman Martin Kuba. Za město následně reagoval tajemník magistrátu Zdeněk Řeřábek. Uvedl, že s ohledem na návrat ke standardnímu rozsahu úředních hodin na magistrátu už nebylo možné, aby úředníci nadále pomáhali v Očku. I s ohledem na nemocnost, karantény a OČR úředníků.

Zdeněk Řeřábek ale připomněl, že radnice už od ledna hradí náklady spojené se zajištěním likvidace odpadu z očkovacího centra. Navíc zajišťuje kyvadlovou dopravu od hlavní brány výstaviště k Očku, stejně jako dohled strážníků v očkovacím centru.

Mohl být hejtmanem

Z funkce náměstka primátora pro dopravu českobudějovičtí zastupitelé odvolali Františka Konečného v březnu 2019. Důvodem mělo být zadržování dokumentu, který posuzoval projekt Multifunkčního centra Dlouhá louka, ale také další nejasnosti kolem této velké akce. Spekulovalo se také o tom, že František Konečný byl odvolán, aby se uklidnila situace v radě města. Nástupcem Františka Konečného ve funkci náměstka primátora pro dopravu se stal právě Viktor Lavička.

Loni měl František Konečný coby lídr kandidátky hnutí ANO reálnou šanci stát se jihočeským hejtmanem, když právě ANO v krajských volbách těsně zvítězilo před ODS. Koalici ale nakonec vyjednali právě občanští demokraté a hejtmanem se stal jejich volební lídr Martin Kuba.

František Konečný doplnil, že i po svém vystoupení z hnutí ANO nadále zůstává městským i krajským zastupitelem a bude podporovat všechny aktivity ve prospěch občanů Českých Budějovic a Jihočeského kraje.