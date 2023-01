V Kamenné na Trhovosvinensku vybuchl v neděli před polednem v bytovce plyn

Na snímcích ve fotogalerii vám nabízíme výběr betlémů z Českobudějovicka. Doplněný několika fotografiemi originální nebo velmi zdařilé výzdoby. Mezi betlémy si případně můžete vybrat ten, který se vám líbí nejvíce a hlasovat pro něj v anketě, která je součástí článku. Hlasuje se do čtvrtka 12. ledna 2023 do 17 hodin večer. S výsledky vás pak seznámíme na webu Deníku.

Pilot, osamocené miminko i čert

Při hlasování vás může inspirovat třeba postava pilota z Hosína, z Holašovic dokonce i čert s Mikulášem nebo originální osamocené miminko s hvězdou (možná symbolického sirotka) z Dražíče nebo cokoliv jiného. Za některými betlémy, jako je třeba ten jílovický, se pak můžete vypravit i v létě. Najdete jej ve středu obce. Většina betlémů ovšem bude v příštích dnech opět uložena do příštího adventu k odpočinku.

V minulém roce také bylo možné pro ten betlém, který se nejvíce líbí, hlasovat. Vybíralo se z necelé dvacítky betlémů, odevzdáno bylo 1039 hlasů. Nejvíce sympatií a tím i vítězství v anketě získal betlém z Vidova (716 hlasů), na prvních pěti místech bylo dále pořadí Pištín (128), Hosín (72), Hrdějovice (55), Dubné (16).

Do hromnic

Podle křesťanské liturgie by se měl Ježíšek v betlému objevit na Štědrý večer a Tři králové pak na svůj svátek 6. ledna. Většinou už se dnes ale celý betlém vystavuje na náměstích a návsích od první adventní neděle. Zůstat může nejen do svátku Tří králů, ale až do Hromnic, které se slaví 2. února, odpovídají dávnému keltskému svátku Imbolc, jsou svým způsobem předzvěstí jara a v křesťanství jim odpovídá svátek Uvedení Páně do chrámu. Tradičně se o hromnicích žehnaly svíčky, které měly ochránit obydlí před hromy a bleskem, sklízel se betlém a někde i vánoční stromek.