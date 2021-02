Logo Deník na návštěvě.Zdroj: Deník

Otevření dálnice u Úsilného zbavilo Borek nekonečných kolon vozidel.

Jak velký rozpočet jste schválili na letošní rok a se kterými investicemi počítáte?

Starosta Borku Jaroslav Novák.Zdroj: Deník/ Edwin OttaJaroslav Novák: Rozpočet je zhruba 25 milionů korun. Chceme zateplovat dům s pečovatelskou službou. Plánovaná je i výměna oken a dveří. Náklady budou osm milionů korun včetně DPH. Začínat budeme v březnu, máme už vysoutěženého dodavatele. Rekonstruovat budeme sběrný dvůr za sedm milionů korun s DPH a v ulici Pod Lesem nás čeká dokončení rekonstrukce. Komunikace a veřejné osvětlení budou stát 6 milionu korun s DPH.

Investice v ulici Pod Lesem patřila k největším i v minulém roce…

Rekonstrukce vodovodu, kanalizace a plynovodu byla za 5,5 milionu korun bez DPH. Částečně podpořeni jsme byli dotací Jihočeského kraje za což bych chtěl poděkovat. Proměnili jsme vloni také starý antukový kurt na kurt s umělým povrchem.

Minulý rok v létě jste využili léto i k promítání na hřišti. Chystá se i letos?

Tento rok to bude již čtvrtá sezóna. Máme nafukovací plátno na fotbalovém hřišti. Snažíme se promítat české komedie. Jako vzpomínku na pilota Formule 1 Nikiho Laudu, jsme ale také uvedli snímek Rivalové. Letní kino hrálo čtyřikrát. Už mám objednané termíny i na letošní rok, tři, od července do konce srpna. Plánujeme i dětský den, svatoanenský fotbalový turnaj, s večerní muzikou. Uvidíme, co bude možné uskutečnit. Vloni jsme nemohli kvůli pandemii uskutečnit kromě svatoanenského fotbalového turnaje prakticky nic.

Před časem otevřeli dálnici u Úsilného a hlavní tah na Prahu teď míjí Borek. Jak moc jste to pocítili?

Provoz se hodně snížil, teď je to na únosné míře. Jediné, čeho se nyní bojíme z hlediska dopravní a jiné zátěže, jsou plánované průmyslové haly pod Borkem u Hrdějovic. Proto proti tomu bojujeme.

Obec se ale v posledních desetiletích hodně proměnila. Postavili jste dům s pečovatelskou službou, k mateřince přidali první stupeň základní školy, otevřeli nové koupaliště…

Přede mnou byl starostou dvacet let pan Václav Fučík. Velmi dobře obec nastartoval. Ještě osm let dělal místostarostu a nyní je stále zastupitelem. Já v té práci kontinuálně pokračuji. Jsme tu schopni se domluvit. Myslím si, že je to na Borku vidět. Nepotkali jsme se tady v zastupitelstvu, že bychom se přetahovali o jeden nebo dva hlasy. A jdeme dopředu bez větších problémů. Investiční projekty máme připravené na několik let.

Teď kupujeme pohostinství, které kdysi shodou okolností skončilo v soudní dražbě. Hospodu vykupujeme a budeme ji chtít zrekonstruovat a funkčně propojit s obecním společenským sálem.