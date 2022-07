Na nový kus dálnice u Českých Budějovic by osobní automobily mohly vjet už příští rok. Nákladní doprava to ale bude mít složitější. Kvůli tunelu Pohůrka, jehož stavba má skončit až v roce 2024. Důvodem je změna projektu, větší rozsah prací a jiný technologický postup při vzniku tubusu tunelu. Podle Jana Rýdla, tiskového mluvčího Ředitelství silnic a dálnic ČR (ŘSD), se počítá s tím, že kolem zhruba kilometr dlouhé nedokončené části povede objížďka. Na tu ale budou smět jen osobní auta. "Oba úseky dálnice u Budějovic budou hotové. Kilometry nové komunikace by zbytečně čekaly na tunel," vysvětluje. Nákladní doprava pojede po nové D3 jen zčásti, pak bude přesměrována na současnou silnici I/3.

Zdroj: Vizualizace ŘSD ČR

Co se stavby nového úseku jižně od Budějovic týká, dalších 8,5 kilometru dálnice D3 momentálně buduje Metrostav Infrastructure na Českokrumlovsku. Stavba začala v únoru. Úsek z Dolního Třebonína do Kaplice-nádraží bude stát 1,878 miliardy korun bez DPH. Naváže na mimoúrovňovou křižovatku u Prostředních Svinců. Pracovníci Metrostavu zahájili skrývku ornice ve směru Mojné, Skřidla, Zvíkov a dál ke Kaplici-nádraží. S uvedením do provozu se počítá v roce 2024.

Územní rozhodnutí už získal i poslední úsek dálnice před hranicemi s Rakouskem od Nažidel. Krajský úřad Jihočeského kraje ho vydal po roce a půl od podání žádosti. Řízení o umístění čtyřkilometrové stavby do krajiny se protáhlo mimo jiné proto, že úředníci nevěděli, zda a do jaké míry mají do rozhodování zapojit i rakouskou veřejnost. Ministerstvo životního prostředí nakonec rozhodlo o zapojení Rakušanů, ti však o účast v územním řízení neprojevili zájem.

Na rakouské straně se na českou dálnici D3 napojí rychlostní silnice S10, která byla v roce 2015 dovedena od jihu k Freistadtu. Potřebnost posledních zhruba 15 kilometrů k hranici Rakušané nedávno přezkoumávali a opětovně dali dálnici zelenou. Prioritou je pro ně sedmikilometrový úsek Freistadt sever – Rainbach sever, který se má stavět v letech 2023 až 2027. Jeho součástí bude i kilometrový tunel.