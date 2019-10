Hned u vchodu do areálu cedule hlásala, že můžete ochutnat burčák a zavoněly gulášovka a bramborák.

Děti si mohly zkusit vyrábět v tvořivých dílnách či pozorovaly řemeslníky. Kromě dráteníka předváděl své řemeslo i sedlář Milan Malý. „Vyrábím toulec na šípy,“ ukazuje obal na šípy z hověziny, kterému právě přišívá víko. Usadil se na tzv. sedlářský koník. „Upne se sem kůže na sešití, člověk má pak volné ruce na šídlo a jehly a může šít,“ představuje sedlář pomůcku. Pavlína Černá s dcerou Adélou zase na místě pečou kváskový chléb a sladké. „Aby byly čerstvé,“ říkají.

Poprvé se letos soutěžilo o nejlepší štrůdl. Do dvou hodin ho mohl kdokoliv přinést a přihlásit do soutěže u Elišky Hluštíkové. „Lidé do poroty se zapisují také tady a vybírají pak pět nejlepších,“ přibližuje pravidla. Štrůdlového klání se zúčastnilo devět adeptů. Hodnotil je například místní obyvatel Karel Špilauer. „Mám rád sladkosti, hlavně ty domácí,“ vysvětluje, proč chce být v porotě. Řízek si prý dá také rád, ale sladkým nikdy nepohrdne. A s čím je podle něj štrůdl nejlepší? „Dobrý je s ořechy, měly by tam být kromě jablek i rozinky a tvaroh,“ myslí si porotce.

Mezitím se dvojice informuje v poradně o starých odrůdách jabloní. „Naroubovat, to není problém,“ vysvětluje jim odborník a dostávají ochutnat každý kousek jablka.

Od Českého Krumlova přivezla děti do Borovan Kateřina Šustrová. Zakoupily burčák, byliny a šťávu z rakytníku. Děti už ochutnaly pšeničnou placku. „Byla dobrá,“ shodují se Eliška a Radek Šustrovi.

Vrcovská místní skupina Červeného kříže na akci napekla spousty sladkého. „Každá pečeme doma, všechno je domácí,“ představuje Marie Donátová sortiment. Na výběr mají 15 druhů buchet a koláčů a čtyři bábovky. „Oblíbené jsou koláče z podzimního ovoce,“ myslí si Marie Donátová a směje se: „Taky u nás kupují bramborák. Jdou sem rovnou po čuchu.“