V Borovanech se můžete projít zahradou plnou tajemných bytostí

Borovany - Na děti i dospělé čekají strašidla a další tajemné bytosti. Pokud v sobotu 4. listopadu vkročíte po šesté hodině do borovanské zámecké zahrady, určitě je tam potkáte.

Ilustrační fotoFoto: DENÍK/Jiří Sejkora

V borovanské zámecké zahradě na děti i dospělé čeká strašidelná procházka s názvem Bubákova cesta. V té se 4. listopadu od 18.00 hodin zájemci potkají s tajenými bytostmi, které si pro ně připravily nelehké úkoly. Neleknout se těchto přízraků však bude velkou zkouškou. Máte-li pro strach uděláno, tato procházka je právě pro vás. Pokud se cítíte jako strašpytel, tato cesta by vás mohla zocelit. Pozor, pro odvážné děti je připravena odměna. Do zahrady plné strachu můžete vejít za 50 korun. Je to na vás.