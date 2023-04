Krátké zprávy z regionu. Zápisy do prvních tříd v Českých Budějovicích budou opět elektronicky. V Boršově připravili tradiční setkání u pomníku pilota letectva USA sestřeleného na konci 2. světové války. V Úsilném připravují stavbu stezky na Borek a úpravy přechodu. Zájemci o vedení Jihočeského divadla mají čas už jen do pátku.

Náves v Úsilném. | Foto: archiv OÚ Úsilné

Na sobotu 15. dubna 2023 od 11 hodin je připraveno v Boršově nad Vltavou tradiční setkání u pomníku US pilota kapitána R. Reutera. Před 11 hodinou přijede kolona historických jeepů k pomníčku, přesně v 11 hodin proletí sestava malých stíhaček ALKA, v dalším programu se plánuje průlet tří vrtulových letadel a na závěr podle starosty Jana Zemana překvapení pro děti.

"Následuje prohlídka současné výzbroje České armády, výstava archeologických nálezů z okolí výbuchu Reuterova stroje a hlavně setkání občanů a všech, kteří si váží svobody. Je sice hlášeno deštivé počasí, ale setkání se koná v době, kdy na celém světě jsou laufy zdviženy, po vzletových drahách rolují vojenská letadla a slůvko „schopen“ se probojovává do našich slovníků – raději bez komentáře," konstatoval Jan Zeman.

Po 11:45 hodin konvoj jeepů přejede na pravý břeh řeky Vltavy k obci Záluží k pomníčku druhého sestřeleného pilota W. Preddyho. Následovat bude přátelské posezení v boršovském kempu.

Chodník a stezka

Měření spotřeby elektrické energie potěšilo v poslední době Úsilenské. Podle starosty Pavla Kašpárka totiž vyměnily přes zimu při rekonstrukci veřejného osvětlení staré světelné zdroje za modernější a hlavně úspornější LED svítidla. V obci připravují také vylepšení přechodu v centru obce například se snížením obrubníků a v plánu je letos i stavba pěší stezky na Borek, která by měla začít v létě.

Zápisy znovu elektronicky

Zápisy dětí do prvních tříd českobudějovických základních škol pro školní rok 2023/2024 se uskuteční ve dnech 13. a 14. dubna 2023. „Rodiče budou své potomky zapisovat opět elektronicky. Už od pondělí 13.března mohou registrovat budoucího školáka z domova, popřípadě mohou využít možnosti registrace přímo na odboru školství a tělovýchovy na radnici,“ říká primátorka Dagmar Škodová Parmová s tím, že je třeba sledovat nejen webové stránky města, ale i těch základních škol, kam děti v září zamíří. Letos se očekává nástup 1200 prvňáčků. K zápisu půjdou děti narozené mezi 1.9. 2016 až 31.8.2017 a také ty, kterým byl v roce 2022 povolen odklad povinné školní docházky.

Přihlášky do pátku

Už jen do pátku se mohou hlásit uchazeči o post ředitele Jihočeského divadla. Výběrové řízení na obsazení funkce ředitele/ředitelky příspěvkové organizace Jihočeské divadlo schválila rada města. „Výběrové řízení bude dvoukolové. O postupu kandidátů do druhého kola rozhodne výběrová komise na základě hodnocení písemně vypracovaných koncepcí a dokumentů. V druhém kole bude ústní pohovor. Vítězného uchazeče nebo uchazečku poté do funkce jmenuje rada města na dobu určitou do 31. prosince 2029,“ sdělila náměstkyně primátorky Zuzana Kudláčková s tím, že termín pro podání přihlášky je nejpozději do 14. dubna do 13 hodin. „Základní informace a podklady k vypracování koncepce řízení divadla pro účastníky výběrového řízení jsou k dispozici také na webových stránkách www.jihoceskedivadlo.cz v sekci O divadle - Důležité dokumenty, “dodává náměstkyně primátorky Zuzana Kudláčková.

Deratizace začala

Pravidelná jarní etapa speciální ochranné deratizace začala v Českých Budějovicích počátkem dubna. Postupně, podle harmonogramu, budou ošetřena veřejná prostranství a pozemky ve vlastnictví města. Souběžně se bude provádět deratizace v kanalizačním řadu. Opakovanými zákroky a vhodnou skladbou nástrahy dochází k potlačení růstu populace hlodavců a následnému snížení jejich výskytu. Místa s nástrahou budou podle tiskové mluvčí magistrátu Jitky Welzlové opět v blízkosti signalizována zápichovým nebo samolepícím štítkem.

Na průběh likvidace hlodavců dohlížejí pracovníci odboru správy veřejných statků, kteří zároveň předávají odborné firmě podněty od občanů.