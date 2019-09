Pět pater kanceláří a dílen nebo tři akustické komory. Takové je nové vývojové a technologické centrum, které včera otevřeli slavnostně ve Společnosti Roberta Bosche v Českých Budějovicích. Své zázemí tady má najít na šest set vývojářů a technických pracovníků.

Nové vývojové centrum firmy Bosch. | Video: Deník/ Klára Skálová

Přítomný byl vicepremiér a ministr obchodu a průmyslu Karel Havlíček. „Vývojové a technologické centrum společnosti Bosche je ukázkou investice s přidanou hodnotou v duchu motta a hospodářské značky Czech Republic: The country for the future,“ řekl.