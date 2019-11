Činohra Jihočeského divadla přichystala do dočasného divadelního areálu Bouda politickou komedii Zadržitelný vzestup Artura Uie v režii šéfky souboru Martiny Schlegelové.

Napsal ji Bertolt Brecht v roce 1941 v emigraci v Helsinkách. „To aby vysvětlil západní společnosti, jak se mohl v Německu k moci dostat populista Adolf Hitler. Šokující bylo, že na počátku prostě vyhrál ve svobodných demokratických volbách,“ vysvětluje Martina Schlegelová.

Paralelu se současnou politikou ve hře prý diváci najdou. Ale nijak konkrétně jako v politické hře Elity, kterou uvedlo divadlo minulou sezonu. „Inspirovali jsme se současnými politiky, českými i zahraničními, tentokrát je to však komedie, ne dokumentární divadlo,“ objasňuje režisérka. Hrdina je prý prototypem oligarchy, který se rozhodne vstoupit do politiky. Divákům hra bude prý českou politickou scénu připomínat. „Fungovalo by to ale nejspíš i v jiném kontextu, třeba v Americe,“ myslí si Martina Schlegelová.

Hlavní postavu, Artura Uie, který prahne po moci, ztvární Tomáš Kobr, který hrál i Andreje v Elitách. Ten je podle režisérky i tentokrát ideální představitel. To, že je v souboru, byla prý jedna z motivací, proč hru nasadit. Ztvárnit Artura Uie totiž není nic lehkého. „Herec hraje postavu i svůj názor na ni. Vyžaduje to inteligentního, pohotového herce, technicky velmi dobře vybaveného, který ovládá schopnost střihu,“ vysvětluje režisérka a dodává: „Musí v sobě mít energii, charisma a zároveň něco temného, co role Uie vyžaduje.“

Tomáše Kobra postava velice baví, ale přiznává, že je náročná na přemýšlení. Navíc je předloha psaná v blankversu. „To klade na herce velké nároky, aby verš správně řekl a ozřejmil divákovi a zároveň je to těžké na naučení,“ vysvětluje.

Ui je podle Tomáše Kobra cílevědomý inteligentní, ambiciózní a navíc tvrdý, odvážný, ctižádostivý a vtipný pragmatik. „Využívá příležitosti v systému a nikdo se mu do cesty nepostaví a nezastaví ho,“ vysvětluje herec. „Nejsou špatní ti, kdo mu neřeknou dost?“ odpovídá otázkou, zda je Ui „zloun“.

Činohra využila industriální prostor Boudy. „Shodli jsme se s kolegy, že je to momentálně nejhezčí sál, který máme k dispozici. Diváci ho neznají, byla by škoda ho obestavět kulisami,“ myslí si Martina Schlegelová a industriální ráz „bere do hry“. Prostor je doplněn sloupy a schody evokujícím 30. léta. „Vizuálně je to velmi působivé,“ myslí si režisérka.

Premiéra Zadržitelný vzestup Artura Uie bude uvedena ve čtvrtek 28. prosince v 19 h. Novinku hrají v Boudě až do 8. prosince. Vstupné 440 Kč.