V Českých Budějovicích začala další velká dopravní stavba. V místě, kde se potkává ulice Milady Horákové s Branišovskou. Kvůli stavbě bude třeba počítat s dopravními omezeními. Týká se to nejen obyvatel jihočeské metropole, ale také řidičů, kteří tudy jezdí do Českých Budějovic od Branišova či Dubného nebo až z Prachaticka či Českokrumlovska.

Na křižovatce vznikne nový kruhový objezd. „Průměr křižovatky bude 32 m, bude mít čtyři ramena a tři bypassy, příští rok na ni naváže i nová místní komunikace v délce asi 640 metrů, která propojí ulice Branišovská a Na Sádkách,“ uvedl k městské investici náměstek primátora Petr Holický s tím, že má pomoci dopravně vyřešit dlouhodobě nepříznivou situaci v ulici Na Sádkách a v nájezdu z ulice Na Dlouhé louce.

První etapa stavby potrvá od 16. 5. do 19. 6. 2022. Začátek uzavírky provázely i zmatky, protože někteří řidiči se obraceli zpět do ulice Milady Horákové, když nemohli do Branišovské odbočit k univerzitě.

Uzavírka části Branišovské: V rámci této etapy stavby totiž dojde v ulici Branišovská v úseku mezi ulicemi M. Horákové a J. Opletala k úplné uzavírce komunikace. Řidiči vozidel o nosnosti do 6 t jedoucí ze směru Dubné/ Branišov mohou tuto uzavírku objíždět ulicí M. Horákové, O. Nedbala a J. Opletala zpět na Branišovskou. Stejná trasa v opačném směru je pak i pro řidiče jedoucí z centra. Řidiči vozidel nad 6 t ze směru Dubné/ Branišov budou směřováni objízdnou trasou dále po ulici M. Horákové až na E. Rošického a dále po Husově třídě směr centrum, stejná trasa platí i pro řidiče jedoucí v opačném směru.