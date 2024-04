V pondělí 22. dubna se krátce po deváté hodině v odchovně plemenných býků Todně-Březí sešla výběrová komise, jejímž úkolem bylo vyhodnotit vhodnost býků do chovu. Navzdory nebývale chladnému počasí na událost dorazilo několik desítek lidí.

Býci plemene Limousine se představili veřejnosti. Foto Pavel Sojka | Foto: Pavel Sojka

Složení přihlížejících bylo pestré. Kromě studentů zemědělských oborů a dalších chovatelů skotu, se akce zúčastnilo i několik zástupců z řad laické, ale i odborné veřejnosti. Ti mohli v předvadišti spatřit celkem 23 býků plemene Limousine.

Býčci byli převedeni tak, aby dali na obdiv své přednosti, avšak jejich prezentace trvala dostatečně dlouho na to, aby se prokázaly i jejich případné nedostatky. Vše pak bylo zaznamenáno do výběrových protokolů, v nichž lze nalézt výsledná bodová ohodnocení lineárního popisu a hodnocení zevnějšku zvířete. Statut vhodnosti do chovu pak obdrželo všech 23 předváděných zvířat, přičemž průměrné hodnocení dosahovalo 70 bodů. Takto vysoká průměrná hodnota získaných bodů na jedno hodnocené zvíře dokládá, jak vysoké úrovně chov dosahuje.

Avšak největší úspěch zaznamenal u výběrové komise býk se jménem Ilias z Todně, který získal 82 bodů. Rodina Farkových, která se věnuje chovu francouzských plemen Limousine a Aubrac nepatří mezi chovatelské nováčky. Na trhosvinensku hospodaří již od roku 2004 a za svůj největší chovatelský úspěch považuje František Farka odchov vynikajících plemeníků jakými jsou býci Cicero a Golem z Todně. „Největším zadostiučiněním je pro mě skutečnost, že se na naši farmu vracejí stále ti stejní kupci, aby nakoupili další genetický materiál v podobě kvalitních zvířat,“ sdělil na závěr chovatel.