V pátek a sobotu se u českobudějovické Sportovní haly konal Bambifest. Předvedl jakou zábavu mohou u více než třiceti organizací najít děti a čemu se spolky věnují.

Bambifest 2023 v Českých Budějovicích. | Foto: Deník/Edwin Otta

V jihočeské metropoli se konal Bambifest, byl to již 23. ročník akce pro děti, ale zábavu přinesl i dospělým v doprovodu.

Co umí, ukázali například členky a členové tanečního pohybového centra Dance Line Studio, které sídlí v areálu českobudějovického Metropolu. „Máme tanečníky od nejmenších po dospělé,“ uvedla Vendula Kabelková, trenérka skupiny Tučňáci (8 – 10 let). „Dneska nás tu bylo čtyřicet pět,“ doplnila trenérka Tučńáků. Byly ale zastoupené i jiné skupiny tanečního centra. Broučky (5 - 7 let) jako asistentka vedla Kristýna Walischová. „Předvedli jsme sestavu, kterou trénujeme celý rok na soutěže,“ uvedla Kristýna Walischová za centrum, které se věnuje moderním skupinovým tancům.

Další asistentka Broučků Barbora Kabelková zmínila, že ji práce s dětmi velmi baví a zároveň ještě sama tancuje ve skupině Sovičky. Teď se v centru chystají na finále mistrovství republik v Praze. „Celkem je nás 350, máme i seniory,“ dodala Vendula Kabelková a připomněla, že zakladatelkou centra je Eliška Tomášová. „To je naše hlava,“ zdůraznila Vendula Kabelková. Připojila, že být v tomto tanečním sportu seniorem není tak těžké. „Patří tam i naše mamky,“ usmála se a vysvětlila, že kategorie se počítá už od 25 let…

I cukrová vata

Návštěvníci akce byli i v podmračeném počasí spokojeni a procházeli postupně jednotlivými stanovišti i když občas spadlo trochu deště. „Nejvíc se mi líbily dračí lodě, ještě jsem na lodi nejel,“ zmínil jeden z těch mladších Benjamin David, jehož se sestrou Magdalénkou přivedl tatínek. Na otázku, co se líbilo jí, dívka odvětila, že také dračí lodě. A jak se o Bambifestu dozvěděla? „Doma, řekla nám to mamka,“ uvedla Magdalénka Davidová při vychutnávání velkého chomáče cukrové vaty na špejli.

U stánku oddílu Zálesák si zájemci třeba mohli vyzkoušet pohyb na nataženém laně nebo se naučit něco o stopování či různých stromech. Jinde se střílelo z luku a zájemci si mohli zaskákat i na nafukovací trampolíně, program byl hodně rozmanitý.

Od začátku u mikrofonu

Podle koordinátorky akce Kateřiny Babické z RADAMBUKU (Rada dětí a mládeže Jihočeského kraje) se na prezentaci podílí 35 organizací ve stáncích a stanovištích a připraveny jsou i různé atrakce jako skákací hrad a taneční nebo hudební vystoupení. „Letos je to už dvacátý třetí ročník,“ doplnila Kateřina Babická k akci, jejíž pořádání má jako jeden z hlavních pořadatelů na starosti posledních deset let. Upozornila ale, že od samého začátku moderuje Bambifest, který se třeba konal i pod názvem Bambiriáda, Miroslav Mareš. „Několikrát se změnilo místo konání, ale tady u Sportovní haly je dobré zázemí,“ upozornil Miroslav Mareš. Akce se konala třeba i na budějovickém výstavišti. „Chceme být venku s dětmi a mít zázemí. Máme domluveno, že v případě deště bychom se přesunuli do haly,“ popsala pohled pořadatele na zákulisí příprav Kateřina Babická a připojila, že u Sportovní haly je trávník, je to blízko centra a také je tu voda. Řeka pro lodě. Miroslav Mareš k tomu s úsměvem zdůraznil, že vedle horka už zažili i silný déšť, kroupy, ale nikdy se pod střechu nepřesunuli.

Na počasí je ale závislá návštěvnost. „Vloni přišlo tři a půl tisíce lidí. Záleží na počasí,“ uvedla Kateřina Babická. U haly samozřejmě nechybělo ani pódium pro hudební a taneční vystoupení.