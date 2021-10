Mezi projekty, které by se mohly v rámci participativního rozpočtu v Českých Budějovicích realizovat, je i Májová zahrada. Za tímto zajímavým nápadem stojí Eva Hejduková, komunitní zahrada podle ní v krajském města schází.

Májová zahrada, rozpočet 2,216 milionu. Eva Hejduková chce vybudovat městskou komunitní přírodní zahradu na sídlišti Máj. Ta by se měla stát místem pro relaxaci, aktivní odpočinek, dobrovolnickou práci, edukaci dospělých i dětí všech věkových skupin. | Foto: archiv Evy Hejdukové

Eva Hejduková pracovala několik let se seniory a vnímala jejich potřebu potkávat se s vrstevníky i někde jinde než na interních akcích konaných. „Napadlo mě, že by takovou příležitost poskytla právě komunitní zahrada, kde by si mohli posedět, popovídat a třeba i zasadit nějakou kytičku, o něco pečovat,“ vysvětlila.