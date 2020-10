V jihočeské metropoli zřejmě zůstane v příštím roce stejný poplatek za odpad.

Rada města dne 19. října 2020 schválila záměr vydat obecně závaznou vyhlášku o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů. „V podstatě jde o to, že výše poplatku bude i v roce 2021 stejná jako letos, tedy 680 korun na osobu a kalendářní rok. Stále platí osvobození od platby za děti do 3 let věku a seniorů od 75 let,“ uvedl primátor Jiří Svoboda.

Podle zákona o místních poplatcích je město povinno provést každoročně v obecně závazné vyhlášce o poplatku za komunální odpad rozúčtování skutečných nákladů předchozího roku. „Maximální sazba by podle uvedeného zákona mohla v Českých Budějovicích činit až 791 korun, ale k tomu nepřistupujeme a stávající výši zachováme,“ dodává k dnešnímu rozhodnutí radních primátor.

Konečné slovo ke schválení poplatku bude mít zastupitelstvo, tam ale mají strany zastoupené v radě města většinu.