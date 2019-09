V pondělí 23. září odstartuje v Českých Budějovicích putovní výstava Totalita: Multimediální průvodce 1948-89.

Na náměstí vyrostl obří stan. "Dóm" navštívíte v rámci výstavy Totalita od pondělí 23. září. | Foto: Deník/ Kamila Dufková

Tu začali chystat na náměstí Přemysla Otakara II. už v pátek 20. září, kde postavili projekční dóm. Pomocí zážitků a moderních technologií chtějí pořadatelé vtáhnout návštěvníky výstavy do doby totalitního Československa i do roku 1989 a poučit tak o dané době. Návštěvníci ji totiž pocítí "na vlastní kůži." O kontextu a faktografických údajích se dočtou na panelech poblíž dómu. Expozice bude slavnostně zahájena v 10 h. Přijít můžete každý den od 8.30 do 19 h do 28. září.