Podle radního a hejtmana Martina Kuby je ale most potřebný pro dotvoření základní infrastruktury města a umožní kratší cestu do nemocnice nebo do papíren od výpadovky na Český Krumlov, takže řidiči nebudou muset zajíždět z Litvínovické do Mánesovy a potom do Boženy Němcové nebo na Lidickou.

Oba tábory - zastánci i kritici projektu - si včera vyměňovali názory několik desítek minut na jednání zastupitelstva a v debatě si stihli i opoziční a koaliční zastupitelé vyčíst, kdo v uplynulých letech co udělal nebo neudělal pro řešení dopravních problémů města. Chystaný most je ve fázi projektové přípravy.

