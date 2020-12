V jihočeské metropoli převezmou částečně řízení dopravy ve čtvrtek dopoledne do svých rukou policisté. Na několika místech bude mimo provoz světelná signalizace.

Z důvodu havarijní opravy napájecího rozvaděče a výměny hlavního jističe dojde ve čtvrtek 10. prosince 2020 v době od 8 do 8.30 hodin k plánovanému vypnutí semaforů na křižovatce nazývané Diamant na okraji sídliště Vltava.

Ze stejných důvodů nepůjde v tento den podle Petra Ferebauera z kanceláře primátora rovněž světelná signalizace na křižovatce ulice Na Sadech s Rudolfovskou třídou společně s přechodem z Lannovy třídy do Kanovnické ulice, a to od 9 do 9.30 hodin. K řízení dopravy je přizvána Policie ČR.

"Žádáme řidiče a chodce v těchto místech a časech o zvýšenou pozornost," upozornil k dopravní změně Petr Ferebauer.