V Budějovicích mají novou tělocvičnu

České Budějovice - Od pondělí mohou žáci ZŠ O. Nedbala v Českých Budějovicích i hráči volejbalového klubu Jihostroj zápasit v nové sportovní hale.

Stavbu, která stála 39 milionů a postavit ji trvalo rok a měsíc, financovalo město. Tělocvična, která je propojena s budovou Základní školy Oskara Nedbala, poslouží sportovcům, ale také tanečníkům a různým spolkům. Myšlenka o rozšíření prostoru pro své žáky napadla ředitele školy Miroslava Poláčka již před sedmi lety. Po pěti letech vznikla studie s konkrétním charakterem tělocvičny. Stačilo získat finance a mohlo se začít stavět. „Celé to zaplatilo město. Toho si moc vážíme,“ oceňuje zájem ředitel.



Vojtěch Zach, šéftrenér mládeže Volejbalového klubu České Budějovice, je z otevření tělocvičny nadšený: „Zaplaťpánbůh, že se tady konečně něco zrealizovalo. Myslím si, že nedostatek tělocvičen v Českých Budějovicích je obrovský, ale obrovský problém. Děti i ti dospělí, co se chtějí hýbat, nemají kde být. Například tahle tělocvična v pondělí slavnostně zahájila provoz a už teď je plná zájemců do 22 hodin večer skoro každý den. To je ukázka toho, že poptávka po sportovním prostoru je opravdu velká.“



V úvodním slovu slavnostního zahájení tělocvičny do provozu ředitel Miroslav Poláček řekl: „Jednou jsem tuto halu nazval chrámem, protože on to pro nás vysněný chrám je. Jsme obrovská škola, která má jednu tělocvičnu a mým snem i mnoha tělocvikářů bylo, abychom našim dětem mohli poskytnout více prostoru. Dnešním dnem po roce a měsíci se ten sen splnil.“



Dopoledne budou tělocvičnu o vnitřních rozměrech 32,21 x 27,6 m využívat žáci ZŠ O. Nedbala. Po vyučování nastupují moderní gymnastky, po nich Vojtěch Zach s dětmi a večer hobby sportovci. „Tělocvična je další krok k tomu, aby děti mohly mít mnohem lepší tělocvik a v šedesátičlenné skupině se nemačkaly na jednom volejbalovém hřišti. To je zásadní a klíčová věc,“ dodává Vojtěch Zach, který do projektu tělocvičny mohl vnést připomínky. Konkrétně, že by hala mohla být větší, aby se do ní vešla dvě volejbalová hřiště. Město tyto připomínky vyslyšelo.