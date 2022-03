„Jedná se o první změnu cen od zavedení parkovacích zón na podzim roku 2017. Došlo tam k navýšení tarifů cen, ale pouze u návštěvnického stání a tarifů na záchytných parkovištích, a to o 5 až 10 korun. Dlouhodobých parkovacích oprávnění pro rezidenty a abonenty se změna netýká. Zároveň se také mění krokování plateb na parkovacích automatech, a to na 30 minut kvůli sjednocení s platbami přes Aplikaci SEJF a Virtuální parkovací hodiny,“ uvedl k novinkám náměstek primátora Ivo Moravec s tím, že se aktuálně připravuje zavedení nové aplikace ParkSimply. „O konkrétním termínu spuštění budeme veřejnost včas informovat,“ dodal náměstek primátora.

Zvýšení tarifu bude znamenat na náměstí Přemysla Otakara II. 35 korun za půl hodiny a 70 korun za hodinu, u krajského soudu bude půlhodina za 10 korun, hodina za 30 korun, v oblasti kolem Papírenské ulice, kam byly nedávno rozšířeny modré zóny a placené státní, to bude pět korun za půl hodiny a deset korun za hodinu. Bezplatné ale zůstane stání u sportovní haly.

Odtahy podraží

Hlouběji do kapsy budou muset v Budějovicích sáhnout řidiči, kterým kvůli porušení předpisů odtáhnou vozidlo. Dosavadní částka za odtah činila 1815 korun, podle primátora Jiřího Svobody byla ustanovena v roce 2013. Za tu dobu se ale změnily související náklady, proto nově mají řidiči za odtah zaplatit 2500 korun. To se týká vozidel do 3,5 tuny. Za těžší vozidla bude taxa 6000 korun. Pokud řidič přijde, než se začne auto nakládat, uhradí za nedokončený odtah 700 korun.

Parkování odtažených vozidel stojí v areálu dopravního podniku města 200 korun za den. Pokud si je majitelé nevyzvednou, převážejí se na letiště. Tam čekají dva až tři roky, pak je může město zlikvidovat. "Zájem je minimální," říká ke snaze majitelů o vyzvednutí aut Jiří Svoboda s tím, že se většinou jedná buď o vraky nebo vozidla s minimální hodnotou.

Podle Iva Moravce jen za loňský rok bylo z budějovických ulic odtaženo 230 vraků.