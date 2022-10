Zdroj: Deník/Edwin Otta

Podívat se na stavbu stěny přišli i žáci Střední školy polytechnické Nerudova. Kdo si uchová akci v paměti, může ji využít i u maturity. "Máme obor požární ochrana," uvedla učitelka Daniela Petřeková a připojila, že v rámci výuky se žáci věnují i problematice protipovodňové ochrany a je to jedna z maturitních otázek. Doplnila, že škola má dokonce i praktikanty v řadách hasičů.

Přišel fotit

Stavbu protipovodňové stěny si fotografoval z vlastního zájmu Ladislav Langweil z Českých Budějovic. "Šel jsem od prostředka," zmínil s tím, že fotil zhruba od křižovatky Plzeňské ulice s ulicí U Trojice. Výjimečné události si zachytává na fotoaparát pravidelně. "Před třema rokama jsem fotil Vltavu a Malši, když po dlouhé době řeky zamrzly a dalo se na nich bruslit. Fotil jsem i publikoval celou trasu Zlaté stoky," doplnil Ladislav Langweil a připojil, že to bylo od jezu u Stecherova mlýna až do Stromovky a dále, protože stoka podle něj dříve vedla až do Českého Vrbného k rybníku Černiš v šířce čtyři metry a s hloubkou jeden metr. Senior pochází z Rožnova, ale skoro celý život prožil na východní Moravě, do jihočeské metropole se vrátil až před časem.

Zeď se staví ze sloupků a hradidel - kovových dílů připomínajících prkna. Kvůli těsnění jsou díly opatřeny gumovými pásky na okrajích. Jedno hradidlo je dlouhé 3,5 m, váží 16 kg a vysoké je 20 cm. Sloupky váží kolem 20 kg. Celková délka bariéry na betonovém základu mezi Dlouhým mostem a Novým mostem je 1872,5 m. Podle primátora Jiřího Svobody se při cvičení staví vždy jedna polovina. Tentokrát to bylo v úseku od Nového mostu po ulici Nerudova. „Podle provozního řádu se vždy jednou za tři roky musí postavit polovina protipovodňové stěny, která chrání před velkou vodou Jiráskovo nábřeží mezi Dlouhým a Novým mostem. Hlavním smyslem je zdokonalení praktických dovedností členů skupin při stavění části mobilní bariéry, zjištění časové náročnosti její dopravy včetně montáže a procvičení spolupráce složek IZS,“ uvedl Jiří Svoboda.

Polovinu stihnou za den

Polovina stěny se staví také proto, že ji lze za den sestavit i rozebrat. Delší úsek by se musel třeba i hlídat přes noc. Podle Petra Ferebauera z kanceláře primátora a oddělení krizového řízení je stěna z hlediska stavebního vodním dílem III kategorie. Betonový základ odpovídá ochraně před stoletou vodou s kovou stěnou je pak ochrana zvýšena až na pětisetletou vodu (průtok Q 500). Profesionální hasiči dodali v úterý podle ředitele územního odboru HZS JČK plukovníka Jiřího Peška hlavně techniku. Například vysokozdvižný vozík nebo velitelský kontejner jako zázemí pro vedení akce.

Samotná práce na sestavování zdi připadla především členům zásahových jednotek osmi dobrovolných hasičských sborů z okolí jihočeské metropole, protože se předpokládá, že profesionálové by byli nasazeni přímo k záchranným pracím. Dobrovolní hasiči byli povoláni z obcí Čejkovice, Srubec, Dobrá Voda, Rudolfov, Litvínovice, Staré Hodějovice, Nové Homole a Jankov. Do cvičení se zapojila také Policie ČR, městští strážníci a celní úřad.. Vybrány byly podle toho, v jaké se nacházejí jejich obce lokalitě, jsou mimo zátopovou vlnu Vltavy a Malše. Nepředpokládá se, že by musely zasahovat ve svých obcích při takové povodni, která by v Českých Budějovicích naplnila koryta Vltavy a Malše na tak mimořádný průtok.

Preventivní akce

Stěna vznikla jako reakce na povodně v roce 2002, kdy se na celém nábřeží stavěla provizorní zábrana z pytlů s pískem. Postavena byla preventivně při velké vodě v roce 2013, tehdy byl i lépe propracován systém její stavby v krizové situaci. Úterního cvičení se zúčastnilo přes sto lidí, skončilo odpoledne.