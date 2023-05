Břeh řeky Vltavy a zároveň náměstíčko na budějovickém sídlišti Vltava ovládly stavební stroje. U řeky se buduje volnočasový areál, náměstíčko se má zrekonstruovat. Podívejte se na fotogalerii Deníku.

Břeh řeky Vltavy a zároveň náměstíčko na českobudějovickém sídlišti Vltava ovládly stavební stroje. | Foto: Deník/Jaroslav Sýbek

Na náměstíčku v centrální části sídliště se má hodně proměnit celkový vzhled plochy. Zmizí pochozí plochy s vrstvou šotoliny, která prášila a znepříjemňovala posezení u fontánky nebo pobyt na balkonech okolních paneláků. Vybagrována bude i další část náměstíčka, aby se mohly zasázet stromy, které dorostou větší výšky než současná zeleň.

Na konci listopadu už by mělo mít náměstíčko v podstatě jinou podobu. Včetně velkého baldachýnu, který zajistí stín pro případné posezení. Výsadba se má provádět už na podzim, aby se zeleň dobře uchytila. „Nejblíže žijící chceme požádat o trpělivost,“ obrátil se na obyvatele sídliště náměstek primátorky Petr Maroš. Ujistil, že práce budou provedeny co nejrychleji. Stavební prostor bude obehnán plotem a také textilií, aby se co nejméně zatížilo okolí prachem. Celkem mají náklaďáky s materiálem odváženým i přiváženým vykonat na čtyři tisíce jízd. Chodníky po obvodu náměstí zůstanou pěším volné, takže pohyb zde bude zachován. Jen bude nutné dávat pozor na pohyb stavební techniky.

Pomohou Norské fondy

Náklady na stavební práce budou 24 milionů korun včetně DPH, 18 milionů by mělo město dostat z tzv. Norských fondů jako dotaci. Přes pět milionů potom bude stát zeleň a několikaletá péče o ni, protože provádějící firma bude o vše dále pečovat.

U řeky beachvolejbal

Staví se také nový areál pro volný čas mezi sídlištěm a řekou Vltavou v ulici U Staré trati. Bagry už provedly skrývku ornice třeba pro kurty na plážový volejbal dole u řeky. O něco výše na břehu pak také začaly zemní práce, aby mohly vzniknout třeba atrakce pro menší děti nebo restaurační zázemí areálu. Příští rok by se potom měla překládat současná cyklostezka do Hluboké nad Vltavou, aby neprocházela mezi sportovišti, ale až za nimi přímo u obchodů a výrobních areálů v lokalitě.

Nový projekt na levém břehu řeky u sídliště Vltava by se měl uskutečnit v několika etapách. „Jsme přesvědčeni, že takový areál v Budějovicích dlouhodobě chybí," uvedl Petr Maroš s tím, že za podobnou nabídkou zatím jezdí Budějčáci do Hluboké nad Vltavou. Tady bude v dostupnosti MHD, u cyklostezky a v dosahu velkého sídliště.

V lokalitě mají vzniknout hřiště pro děti, plážový volejbal nebo dětské brouzdaliště. Počítá se také s gastronomickou částí, malým pódiem pro menší kulturní akce nebo workoutovým hřištěm. Pokud vše půjde dobře, chtělo by nové vedení města otevřít první část areálu pro veřejnost v červenci.