Zvláštní kapitola městského rozpočtu by mohla v jihočeské metropoli hradit desítku vybraných projektů od občanů. Vzniknout by mohla hřiště nebo odpočinkové zóny a jiné novinky v Nemanicích, Havlíčkově kolonii, Novém Vrátě nebo Branišovském lese.

Občané Českých Budějovic svými hlasy rozhodli o projektech, které se budou v příštím roce realizovat z participativního rozpočtu města. „Zapojení veřejnosti do veřejného dění a dát prostor pro návrhy prospěšných projektů na území města je hlavním smyslem participativního rozpočtu. Na poprvé vysoký počet shromážděných projektů a zájem veřejnosti o ně nám ukázal, jakým směrem se může město dál rozvíjet a jak občané vnímají veřejný prostor," shrnuje výsledky náměstek Juraj Thoma.

Rada města na zasedání v pondělí 9. listopadu 2020 rozhodla, že podpořeny budou všechny projekty, které se vešly do jednotlivých finančních rámců. „V kategorii malých projektů se do vyčleněné částky dva miliony korun vešlo prvních sedm projektů s nejvyšším počtem hlasů. Z velkých projektů s finančním rámcem tři miliony korun budeme realizovat první tři, které taktéž obdržely nejvíce hlasů. Celkem se do hlasování zapojilo 1 568 Budějčáků, a my děkujeme za jejich hlasy. Již nyní se těšíme na realizaci vítězných projektů a další zajímavé nápady a řešení," dodal Juraj Thoma.

Všechny projekty jsou přehledně uvedeny na webové stránce věnované participativnímu rozpočtu www.probudejce.cz, kde se má rozdělit přibližně pět milionů korun. Nevítězné projekty mohou být podány do dalšího ročníku participativního rozpočtu.

Ne všechny vybrané projekty se ale mohou hned realizovat. Některé musejí počkat na úpravu územního plánu nebo s ním být uvedeny do souladu. Třeba Lavičky nad vodou by musely získat i souhlas památkářů.

Vybrané vítězné projekty:

Velké projekty - Pumptrack Havlinda, Pohybový park Nemanice, Havraní náměstí;

Malé projekty - Lavičky nad vodou, Zeleno-modré srdce Nového Vráta, Branišovský les pro děti, Tréninkové, posilovací a překážkové hřiště Kaliště, Květnaté pásy a hmyzí hotely, Obnovme polní cesty, Osvěžení (se) v centru města.

Vybrané projekty představujeme níže.

Havraní náměstí

Záměrem projektu je navázat na nově otevřené kreativní a kulturní centrum v Rabenštějnské věži a využít prostor před věží a v blízkém okolí pro vznik kulturního veřejného prostoru a „odpočinkového náměstíčka“. Prostor oživit řemesly, kulturou a uměleckými trhy a tím nastartovat propojení kreativního centra Rabenštejnská 2020 s Panskou ulici a Piaristickým náměstím.

"Díky realizaci projektu vznikne v jednom z nejkrásnějších míst Českých Budějovic nový kulturní a kreativní veřejný prostor, který jsme podle Rabenštejnské věže a přilehlého hnízdiště havranů pojmenovali Havraní náměstíčko. Předmětem projektu je posunutí sloupů veřejného osvětlení a využití nového chytrého nasvícení Rabenštejnské věže pro multimediální prezentace a performance v jejím okolí. V rámci projektu dojde rovněž k odstranění zábradlí u Mlýnské stoky a vytvoření pódia nad Mlýnskou stokou, které bude využíváno v rámci jednotlivých kulturních akcí," říká navrhovatelka Alena Doležalová.

"Mimo tyto akce bude sloužit jako oddychové místo s uměleckými lavičkami a šachovým stolkem pro obyvatele Českých Budějovic. V návaznosti na nově otevřené kulturní a kreativní centrum Rabenštejnská 2020 tak vznikne art zóna, kde budeme pořádat umělecké a řemeslné trhy, akustické koncerty, venkovní galerie a divadla pro malé děti. Oživení prostoru je koordinováno s podnikateli a řemeslníky z Panské ulice, díky čemuž budou vybrané aktivity rozšířeny do celého prostoru před Rabenštejnskou věží a Panské ulice. V budoucnu by pak projekt mohl být dále rozšířen propojením se zamýšlenými úpravami parku před obchodní akademií a projektem úpravy a zpřístupnění okolí Mlýnské stoky," dodává Alena Doležalová. Náklady se předpokládají ve výši 1,2 milionu korun.

Pohybový park Nemanice

Předmětem projektu je vytvoření přírodní dráhy pro horská a treková kola (pumptracku), ale i odrážedla v Nemanicích u rybníku Světlík. V blízkosti dráhy je v rámci projektu plánováno vytvoření odpočinkové zóny s herními prvky pro děti a rodiče.

"Vzhledem k narůstající industrializaci v daném území bychom rádi zachránili kousek přírody v blízkosti rybníka a postupně z něj vytvořili prostor pro rekreaci a odpočinek v kousku přírody a zeleně. Usilujeme o vytvoření dráhy pro kola a odrážedla, prostor pro odpočinek a piknik, hry pro menší děti na pozemcích města České Budějovice při Pražské Třídě v Nemanicích," říká navrhovatelka Ludmila Váchová.

"Areál pumptracku a odpočinkové zóny bude oddělen od přilehlé silnice živým plotem.

Dráha je upravena tak, aby jezdec využil váhy svého těla a pouhým „pumpováním“ (bez šlapání) projel vybudované vlny a klopené zatáčky na dráze. V dnešní době tyto dráhy využívají sportovci pro zdokonalení techniky jízdy na kole v terénu, ale i naprostí laici jak starších ročníků, tak zejména teenageři a malé děti. Dráha je totiž skvělým prostředkem k zábavnému využití volného času," dodává Ludmila Váchová k akci s předpokládanými náklady necelých 900 000 korun.

Otázkou ale zatím zůstává přístup k lokalitě, kde nejsou všechny pozemky ve vlastnictví města a také vliv projektu na současnou zeleň v místě.

Dráha pro kola (pumptrack) v Havlíčkově kolonii

"Pumtrack jako fenomén dnešní cyklistiky, v bezpečném prostředí učí a zdokonaluje techniku ovládání jízdního kola, probouzí v lidech aktivní přístup k cyklistice a je výborný prostředek pro zábavu celé rodiny. Uměle vytvořený uzavřený okruh pumtrackové dráhy je tvořený vlnami a klopenými zatáčkami, které lze projíždět bez šlapání," říká navrhovatel Josef Perina.

"Lze ho využívat individuálně, ve školních i jiných výukových skupinách. Dovednosti a techniky jízdy získané na pumtracku jsou pak následně dobře využitelné při cyklistice ve volné přírodě, která se tím stává pro cyklisty mnohem bezpečnější a zábavnější. Vhodný prostor pro vybudování pumtrackové dráhy a dráhy pro odrážedla se nachází v nevyužité lokalitě zvané Regule, za garážemi v Polní ulici v městské čtvrti Havlíčkova kolonie," dodává k návrhu Josef Perina. Náklady se odhadují na 855 000 korun.

Mezi menší projekty, které uspěly v hlasování občanů i zkoumáním proveditelnosti, patří například dětské hřiště v Branišovském lese a doprovodné atrakce nebo Lavičky nad vodou.

Lavičky nad vodou

Jedná se o systém laviček zavěšených nad řekami na území města. V první fázi navrhovatel Tomáš Holub doporučuje osazení laviček na hraně nábřeží slepého ramene Malše v místě odříznutého zábradlí u Biskupské zahrady a na konci slepého ramene.

"Jak říká aktualizovaná studie Město a Voda – přestože Českými Budějovicemi protékají dvě řeky, málo míst slouží k pozastavení a odpočinku. Většina laviček je od řeky daleko, třeba u Biskupské zahrady jsou až za cyklostezkou u zdi. Je skvělé, že v posledních letech přibyly lavičky např. na březích Háječku. Převážná část městských nábřeží ale slouží jen k pohybu – jízdě na kole, na bruslích, běhu, chůzi. Tento projekt cílí na tato místa a nabízí relativně snadné řešení, bez potřeby náročných stavebních úprav," uvádí Tomáš Holub.

Konkrétně u Biskupské zahrady se nabízí podle Tomáše Holuba postupné schody od cyklostezky až k řece, doplněné o lehátka, slunečníky, fontánky, vodotrysky a další prvky. Ale to lze očekávat podle něj spíše ve vzdálenější budoucnosti. Nyní doporučuje začít s lavičkami, které budou zavěšeny nad vodou. "Projekt má dvě roviny. Za prvé osadit lavičky k Biskupské zahradě, na místo odříznutého zábradlí a na šikmou stěnu u ulice Hroznová. Za druhé vyzkoušet tím zavěšení a vymyslet jednotný systém variantně aplikovatelný na všechny typy břehů v Budějovicích," dodává Tomáš Holub. Náklady jsou odhadnuté na 500 000 korun.

Dětské hřiště v Branišovském lese

"Na dětské hřiště umístěné v Branišovském lese se dostaneme po vyznačených trasách, kde po 50-100 m mají děti možnost překonávat různé lesní překážky, zdolávat prolézačky a odpočívat ve stínu při horkých dnech. Překážky jsou vyrobené ze dřeva, převážně ze kmenů stromů, pařezů, je jich asi 15," představuje návrh Jana Šrůtková.

"Dětské hřiště postavené ze dřeva s herními prvky, které zapadají do lesa a využívají stromy vzrostlé nebo spadlé. Hřiště je vzdálené v docházkové vzdálenosti od sídliště Máj a Zavadilky (kde není žádné hřiště zatím postavené) a rodiny s dětmi se tam dostanou po vyznačené stezce, na které jsou různé zastávky s herními jednoduchými prvky (chůze po kůlech, pařezech, dřevěný xylofon, jednoduchá houpačka ze dřeva nebo jen síť natažená mezi stromy)," popisuje dále projekt Jana Šrůtková.

Předpokládané náklady jsou 465 000 korun a proveditelnost je možná, pokud bude záměr uveden do souladu s územním plánem.

Dalším z menších projektů, které uspěly je Zeleno-modré srdce Nového Vráta – místo pro setkávání, relaxaci a hry nejen pro obyvatele Nového Vráta.

"Chceme obnovit prostory parku kolem rybníčků, školní zahrady, prostranství před školou, malého parčíku s pomníkem padlým vojínům Vráta-Hlinska v 1. světové válce, ale také „zapomenutého“ pozemku města u Kovošrotu," říká navrhovatelka Eva Semančíková o projektu jehož cílem je vypracování ideové studie a následné projektové dokumentace.

Dokumenty mají navrhnout jednotnou vizi a koncepci pro daný prostor a jeho využívání v budoucnu. "Toto je prvním a nezbytným krokem k celkové obnově území. Na základě studie a projektové dokumentace se bude možné v příštích letech ucházet o vlastní realizaci jednotlivých prvků parku, ať už opět z participativního rozpočtu, rozpočtu města nebo jiných projektových výzev," dodává Eva Semančíková.

Předpokládané náklady jsou 98 000 korun.